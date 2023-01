U2 teilten eine neue Version ihres Hits „With or Without You“. Die Aufnahme entstand für ihr neues Album „Songs of Surrender“. Darauf sind Neuinterpretation von 40 Titeln der irischen Rockband zu hören.

„With or Without You“ erschien erstmal 1987. Das Lied klingt verträumt rockig, der Bass wummert und die Elektrogitarre heult. Die neue Version ist wesentlich schlichter und eine Akustikgitarre tritt an die Stelle des üppigen Arrangements des Originals. Zudem steht Bonos Gesang im Vordergrund. Die Band hat den Song um fast zwei Minuten gekürzt – das Intro fällt weg und statt eines Fade-outs am Schluss geht der Song direkt nach dem Refrain zu Ende.

„Songs of Surrender“ erscheint am 17. März. Zu den Liedern, die U2 dafür neu aufgenommen haben, gehören unter anderem „Where The Streets Have No Name“, „Pride (In The Name Of Love)“ und „Desire“. Die komplette Tracklist gibt es HIER.