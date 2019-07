Foto: Redferns, LEX VAN ROSSEN. All rights reserved.

Sommer 1979. U2 sind nur irgendeine Post-Punk-Band aus Dublin, die in kleinen Pubs vor einem noch kleineren Publikum ihre Songs spielen. Heute kaum vorstellbar, dass Bono & Co. irgendwann mal so angefangen haben. Genau aus dieser Zeit sind nun aber Bootleg-Aufnahmen aus dem Dubliner Club „Dandelion Market “ aufgetaucht.

Das Material stammt aus der Zeit, bevor U2 ihre erste EP „Three“ und das Debüt-Album „Boy“ aufnahmen und wird von Hardcore-Fans auf der Webseite ATU2 als die älteste Aufnahme der Band überhaupt gefeiert. Immer auf der Suche nach allen Live-Auftritten der Musiker, wurde nun auch das Bootleg vom 11. August 1979 entdeckt und auseinandergenommen. In dem mittlerweile geschlossenen Club „Dandelion Market“ in Dublin nahm ein Mann namens Pete McCluskey das Konzert auf. Er war damals Teil der Band „Strougers“, die an dem Nachmittag (U2 spielte bereits um 15:00 Uhr) als Vorgruppe spielten.

„Songs of Experience“ von U2 jetzt auf Amazon bestellen

Neben Liedern, die auch auf späteren Alben der Iren auftauchen, sind zur Freude der Fans auch zwei bisher nicht aufgenommene Songs zu hören. „In Your Hand“ und „Concentration Cramp“ (!) sowie der Versuch eines Covers von Led Zeppelins „Black Dog“ sind nun erstmals online abrufbar.

Kooperation