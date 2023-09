U2: Erste Bilder der „Zoo Station: A U2:UV Experience“

Foto: Getty Images for NLM, Kevin Mazur. All rights reserved.

Bono von U2, hier in New York

Seit dem 28. September bietet die „Zoo Station: A U2:UV Experience“ ein Fan-Erlebnis der besonderen Art. Im Luxushotel The Venetian Resort in Las Vegas sollen Anhänger der irischen Band voll auf ihre Kosten kommen. Am Eröffnungstag haben die ersten Besucher nun Bilder von ihrer Erfahrung veröffentlicht. Darauf zu sehen: Auch ein Trabi hat es nach Las Vegas geschafft.

Gavin Friday, seines Zeichens langjähriger Creative Director von U2, kreierte die „Experience“, um Fans das U2-Album „Achtung Baby“ auf eine völlig neue Art und Weise näherzubringen. Der Name spielt auf die Berliner U-Bahn-Station Zoologischer Garten an, die nur unweit von den Hansa Studios entfernt liegt. Dort hatte die Rockband damals große Teile ihres Albums aufgenommen.

Zum Fan-Erlebnis gehört unter anderem das sogenannte „Zoo TV Cinema“, das von U2-Gitarrist The Edge kuratiert wurde. Dort sind seltene Bandaufnahmen und Filme zu sehen. In der „Ultra Violet Lounge“ gibt es unter anderem Shopping-Möglichkeiten mit exklusiven Merchandise-Artikeln, Drinks an der Fly Bar und natürlich jede Menge Musik auf zwei Etagen. Ein weiteres Highlight ist die Anton-Corbijn-Galerie mit Bildern und Filmmaterial aus 50 Jahren Band- und Künstlergeschichte.

U2-Live-Shows starten am Freitag

Vom 29. September bis 16. Dezember werden U2 eine Residency-Konzertreihe im MSG Sphere in Las Vegas spielen. Der Titel: „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“. Allerdings werden Fans noch auf Larry Mullen Jr verzichten müssen. Der Drummer muss sich derzeit noch von einer Operation erholen und wird daher bei den ersten Shows nicht dabei sein. „Die ganze Band und sicher auch das Publikum werden sehr traurig sein und Larry vermissen“, so U2-Bassist Adam Clayton gegenüber der britischen Zeitung „Daily Star“. „Er will zurückkommen, er will eine lange Karriere haben und sein Schlagzeugspiel fortsetzen, also kümmert er sich um diese Verletzungen“, führt das Band-Mitglied aus. „Ich bin mir sicher, dass es für Larry ein schwieriger Moment ist, zu wissen, dass deine Band auf die Bühne geht und du nicht dabei bist.“

Bram van den Berg, Schlagzeuger der niederländischen Band Krezip, wird stattdessen an den Drums Platz nehmen. Ein würdiger Ersatz, findet auch der erkrankte Drummer: „Er steht voll und ganz hinter der Idee, dass wir mit Bram auf die Bühne gehen“, so Clayton.