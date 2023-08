„Zoo Station“: U2 teilen Vorgeschmack auf die „Achtung Baby“-Konzerte

Ab dem 28. September eröffnet die „Zoo Station: A U2:UV Experience“ – ein Fan-Erlebnis, das sich in dem Luxushotel The Venetian Resort in Las Vegas befindet. Gavin Friday, der langjährige Creative Director der irischen Rockband, kreierte die „Experience“, um Fans ein ausgeprägtes Verständnis für das U2-Album „Achtung Baby“ zu ermöglichen. Der Name der 1991er Platte spielt auf die Berliner U-Bahn-Station Zoologischer Garten an, die nur unweit von den Hansa Studios entfernt liegt, in denen die Rockband damals den Großteil ihres Albums aufnahm.

Das Fan-Erlebnis umfasst unter anderem das sogenannte „Zoo TV Cinema“, das von U2-Gitarrist The Edge kuratiert wurde und seltene Bandaufnahmen und Filme zeigen wird. In der „Ultra Violet Lounge“ werden unter anderem Shopping-Möglichkeiten mit exklusivem Merchandise, Drinks an der Fly Bar und natürlich Musik geboten. Außerdem umfasst eine Anton-Corbijn-Galerie eine Ausstellung des niederländischen Fotografen mit Bildern und Filmmaterial aus den fünf Jahrzehnten Arbeit mit der Band.

Das zweistöckige Fan-Zentrum leitet außerdem die U2-Konzert-Reihe ein, die ab dem 29. September im MSG Sphere in Las Vegas stattfinden wird. Der Veranstaltungsort bietet Platz für 17.000 Menschen. Bis jetzt wurden Shows in der kugelförmigen Halle bis zum 16. Dezember angekündigt.

