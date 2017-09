U2: Ihr neues Musikvideo ist eine Liebeserklärung an die USA

U2 haben ein offizielles Musikvideo zu „You’re The Best Thing About Me“ veröffentlicht und werden dabei fast schon US-patriotisch – ein Umstand, der für die irische Band nicht ungewöhnlich ist, haben sie doch 1988 mit dem Album und der gleichnamigen Doku „Rattle And Hum“ schon einmal ein ähnliches Konzept verfolgt.

Weiterlesen U2: Plötzliche Konzertabsage – Sicherheit nicht gewährleistet Die Polizei, sagen U2, könne grundlegende Sicherheitsmaßnahmen nicht gewährleisten. Das Konzert am Samstag in St. Louis müsse abgesagt werden. Das Video zu „You’re The Best Thing About Me“ widmet sich allerdings voll und ganz New York City und zeigt, wie die Band die Stadt erkundet, Sehenswürdigkeiten besichtigt und so weiter und so fort. Gedreht wurde es von Jonas Åkerlund, der zuletzt für Rammstein den Konzertfilm „Paris“ verwirklicht hat.

U2: „You’re The Best Thing About Me“ (Video)

„You’re The Best Thing About Me“ ist die erste offizielle Single vom kommenden Album „Songs Of Experience“. Das neue Album erscheint im Dezember und hier finden Sie alle Infos: