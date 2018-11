U2 spielen in Dublin zum ersten Mal seit 25 Jahren „Dirty Day“

Am Dienstag feiern U2 den Abschluss der „Experience + Innocence“-Tour in Berlin. Alles Wissenswerte zur Sicherheit hier.

Am morgigen Dienstag (13 November) ist es soweit: U2 holen ihr unterbrochenes September-Konzert nach und feiern den Tourabschluss von „Experience + Innocence“ in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Fans dürfen sich auf inzwischen eingeübte Songs freuen, mit denen am 1. September noch nicht zu rechnen war: „Zoo Station“, „The Fly“, „Who's Gonna Ride Your Wild Horses?“ und sogar „Dirty Day“. Der Konzertveranstalter hat ein Update zu den Sicherheitsbestimmungen verschickt, das wir komplett zitieren. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei allen Live Nation Konzerten Verbot von Handtaschen, Rucksäcken und Helmen Zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks Die Anschläge der jüngsten Zeit und die latente Gefährdung machen verstärkte…