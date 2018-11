U2 live in Berlin: erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Normalerweise spielen die Düsseldorfer in riesigen Arenen – für den historischen Berliner Wegbegleiter in Kreuzberg macht die Band immer wieder eine Ausnahmen. Sehen Sie hier Fotos, Mitschnitte und Setlist des Abends

Stundenlang standen einige Hosen-Fans ab Dienstagnachmittag vor dem SO36 an, um am Mittwoch ab 9 Uhr ein Ticket aus dem letzten Kontingent für das Konzert der Punkband im kleinen Berliner Club zu bekommen. Entsprechend euphorisch war die Stimmung am Konzertabend – inklusive Stagediving und Bierduschen. Für diejenigen, die reinkamen, performten Die Toten Hosen eine zweistündige nostalgische Show voller älterer Lieder und einigen Covern. „Wir spielen heute viele Lieder, die wir selbst gar nicht mehr kennen“, sagte Frontmann Campino dazu. Die Düsseldorfer haben 1982 in der 40-jährigen Venue eines ihrer ersten Konzerte gespielt und haben sich bereits mit einer Benefiz-Show für den…