Am Mittwoch starteten U2 ihre „Experience + Innocence“-Tour in Tulsa, USA. Das Set, mit 27 Songs so umfangreich wie noch zu keinem Tourauftakt, beeindruckte viele Fans: Es enthielt lange nicht gespielte Songs wie „Who’s Gonna Ride Your Wild Horses“ und „Staring At The Sun“, mutig war die Entscheidung der Band, kein einziges Stück von „The Joshua Tree“ zu bringen (Daumen drücken, dass „Where The Streets Have No Name“ bei den Europa-Gigs wieder dabei ist).

Weiterlesen U2: Die 20 meistunterschätzten Songs Am 02. Mai ist Tourstart für die „Experience + Innocence“-Konzertreise von U2. Dies sind die 20 vergessenen Songs, die die Band live wieder ausgraben sollte.

Die angekündigten „Augmented Reality“-Spielereien, etwa zu Beginn es Auftritts, als Bono aus dem Handy zu schreiten scheint, funktionierten. Anderes dagegen sorgte unfreiwillig für Heiterkeit – ausgerechnet bei der Live-Premiere des geliebten „Achtung Baby“-Lieds „Acrobat“.

Weiterlesen TV-Tipp und Stream: U2 „iNNOCENCE + eXPERIENCE – Live in Paris“ auf 3sat Drei Wochen nach den Terror-Anschlägen von Paris kehrten U2 in die französische Hauptstadt zurück und spielten im Rahmen der „iNNOCENCE + eXPERIENCE“-Tour umjubelte Konzerte. 3sat zeigt den Mitschnitt im Stream.

MSQRD–McPhisto

So richtig ausgereift wirkt die Technik nicht, als Bono mit Blick in die Kamera digital maskiert wird. Der Sänger hat sein Mikro unter dem Kinn statt vor dem Monstermaul, seine Gesicht gerät die ganze Zeit aus dem Fokus, und die Maske verschwindet. Das Ganze erinnert an die Trash-App „MSQRD“ („Masquerade“), mit denen man per Handykamera in die lustigsten Wesen verwandelt werden kann.

Möglicherweise ist die dramaturgische Schieflage – hupp, schon bin ich draußen aus der Maske – auch geplant gewesen. Bono schlüpft für seine „Acrobat“-Ansprache ja in die Rolle des alter ego McPhisto aus der „Zooropa“-Ära von 1993. Der ist ein größenwahnsinniger Clown, der gerne die Welt beherrschen möchte.

U2: Acrobat

https://www.youtube.com/watch?v=QMFQ9QQPVPk Video can’t be loaded: U2 – Acrobat – Tulsa – May 2, 2018 (www.atu2.com) (https://www.youtube.com/watch?v=QMFQ9QQPVPk)

U2: Love Is All We Have Left