Neue U2-Hymne „Street Of Dreams“ hören – erste Single der kommenden LP

Zwei Monate nachdem sie ihren neuen Song mit einem Videodreh auf einer belebten Straße in Mexiko-Stadt angekündigt hatten, haben U2 nun „Street Of Dreams“ veröffentlicht. Es ist die Leadsingle aus ihrem kommenden Studioalbum, das noch vor Jahresende erscheinen soll. Das freudvolle, hymnische Stück wurde von ihrem langjährigen Mitstreiter Jacknife Lee produziert.

Das Video zu „Street Of Dreams“ entstand, als die Band in Mexiko-Stadt war, um die Street Child World Cup Finals im Parque Ecológico Lago de Texcoco zu besuchen. Gedreht wurde in der Nähe der Plaza Santo Domingo – mitten in einem Regenschauer. Als der Generator der Band im Regen den Geist aufgab, lud eine Familie die Musiker kurzerhand auf ihren Balkon ein.

Den Titel ihres neuen Albums hat U2 noch nicht bekannt gegeben, doch es wird ihr erstes reguläres Album mit neuen Songs seit „Songs of Experience“ von 2017 sein. In den Jahren danach bespielten U2 Arenen in Nordamerika und Europa, zelebrierten ihre „Joshua Tree“-30-Jahre-Tournee, veröffentlichten 2023 mit „Songs of Surrender“ eine LP mit reduzierten Versionen ihrer Klassiker und wurden als erste Band überhaupt in der Sphere in Las Vegas zur Hauptattraktion. Anfang dieses Jahres erschienen außerdem zwei EPs mit je sechs Songs – „Days of Ash“ und „Easter Lily“ –, die sich mit politischen Themen und spiritueller Erneuerung befassten.

Bonos Versprechen ans Publikum

Als „Easter Lily“ im April herauskam, gab Bono den Fans einen Vorgeschmack auf den Ton des kommenden Albums. „Wir sind im Studio und arbeiten weiter an einem lauten, chaotischen, ‚unvernünftig bunten‘ Album, das wir LIVE spielen wollen … denn dort ist U2 zu Hause“, sagte er. „Wir sehen in lebendigem Rock & Roll nach wie vor einen Akt des Widerstands gegen all diesen Wahnsinn auf unseren kleinen Bildschirmen.“

U2-Drummer Larry Mullen Jr. hatte die Sphere-Residency ausgesetzt, um sich von einer Halsoperation zu erholen. Für die Sessions, aus denen die beiden EPs und das kommende Album hervorgingen, kehrte er jedoch zurück. „Ich will nicht lügen – es war nicht einfach, die Sphere-Residency verletzungsbedingt zu verpassen“, sagte Mullen im Februar. „Aber ich hatte meine Symptome über Jahre ignoriert und mich einfach durchgebissen. Es stellte sich heraus, dass ich nicht unverwundbar bin, und wenn man nicht auf seinen Körper hört, sind die Folgen unausweichlich.“

Von einer Tournee ist öffentlich noch keine Rede, doch U2 haben noch nie ein Album veröffentlicht, ohne es anschließend rund um den Globus auf die Bühne zu bringen. Eine solche Tour wäre zugleich Larry Mullen Jr.s erster Live-Auftritt mit der Band seit 2019.

50 Jahre und kein Mitglied verloren

Ende September feiern U2 das 50-jährige Jubiläum ihrer Gründung. Sie sind damit so ziemlich die einzige große Band aus dieser Ära, die ihre ursprüngliche Besetzung vollständig zusammengehalten hat.