Hat die FIFA für ihre WM-Melodie bei einer Metal-Band geklaut?

Für die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA hat die FIFA auch mit Blick auf die musikalische Begleitung alles andere als gekleckert. Neben der üblichen Pop-Hymne gibt es zum ersten Mal zum Finale am 19. Juli eine Halbzeitshow, die der des Super Bowl in nichts nachstehen soll.

Ärger gibt es nun aber von einer unerwarteten Seite. Die US-Metalcore-Combo Mutoid Man (mit Mitgliedern von Cave In, Converge und High on Fire ) behauptet, dass der Weltfußballverband für sein „Official Theme“ zur Weltmeisterschaft bei ihrem Song „Call Of The Void“ abgekupfert habe.

In der Bildunterschrift zu einem Instagram-Beitrag schrieb die Band: „Hey @fifaworldcup, diese Gesangslinie kommt uns aber bekannt vor. #goalofthevoid.“

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Der Track befindet sich auf dem Album „Mutants“ aus dem Jahr 2023. Konkret geht es eigentlich nur um eine Gröl-, äh Mitsingzeile, die am Ende des ersten Refrains in „Call of the Void“ etwa bei 1:45 und am Anfang des FIFA-Stücks bei 0:06 zu hören ist.

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Während der Song von Mutoid Man auf YouTube rund 333.000 Aufrufe hat, wurde das WM-Theme bereits über 18 Millionen Mal angehört bzw. angesehen. Die FIFA hat sich zu dem im Netz vorgebrachten Vorwurf, wenig überraschend, nicht geäußert. Für eine erfolgreiche Klage dürfte die Ähnlichkeit der Gesangspassagen aber wohl kaum reichen.

Wer sind Mutoid Man?

Mutoid Man haben sich als Metal-Supergroup im Jahr 2012 in New York zusammengetan. Die Formation besteht aus Sänger und Gitarrist Stephen Brodsky (Cave In), Schlagzeuger Ben Koller (Converge) und Bassist Jeff Matz (High on Fire) und hat inzwischen drei Alben veröffentlicht. Die Gruppe ist bekannt für ihre extrem energiegeladenen Liveshows und technisch anspruchsvolle Riff-Feuerwerke. Ein größeres Publikum kennt Mutoid Man als feste Hausband der Metal-Late-Night-Show „Two Minutes To Late Night“.

Gibt es für jedes WM-Turnier einen eigenen Theme Song?

Seit der WM 1990 in Italien ist die FIFA bemüht, für jedes Turnier eine einheitliche Musik-Identität offiziell zu lizensieren. Zur WM 2002 in Japan und Südkorea gab es etwa eine Orchestervariante von Vangelis. Das rein instrumentale WM-Theme für das aktuelle Turnier wurde komponiert von Zachary Aaron Golden und Hasan Tahsin Rafsan und dient als Audio-Signatur für TV-Intros, Werbeclips und musikalische Stadioneinsätze. Es wurden auch zusätzlich Musikproduzenten aus allen 16 Gastgeberstädten beauftragt, eigene offizielle Remixe dieses Themas zu erstellen.