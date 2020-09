U2: Super Deluxe Boxset von „All That You Can’t Leave Behind“

In der Dokumentation „Jimmy Carter: Rock & Roll President“ über den 39. US-Präsidenten Jimmy Carter kommen auch Musikikonen wie Bob Dylan, Bono, Gregg Allman und weitere zu Wort.

„Jimmy Carter: Rock & Roll President”, lautet der Name einer neuen Dokumentation über den 39. US-Präsidenten Jimmy Carter. Ebenfalls mit dabei: Gastauftritte von Prominenten aus der Musikwelt, wie beispielsweise Bob Dylan oder Bono. Der Film handelt von Carters Verbindungen zur Musikwelt während seiner Amtszeit von 1977-1981, sowie darüber hinaus. Am 09. September kommt der Film in die amerikanischen Kinos, am 09. Oktober folgt dann der Verkauf im Heimkino, und am 03. Januar strahlt der amerikanische Sender CNN die Dokumentation ebenfalls aus. Musik und das Weiße Haus Zu sehen ist der heute 95-jährige Carter, der Dylans „Mr. Tambourine Man“ auf Vinyl…