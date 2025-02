U2 teilen Klavierstück zum dritten Jahrestag der Ukraine-Invasion

Heute, am 24. Februar 2025, jährt sich der Beginn der russischen Invasion in die Ukraine zum dritten Mal. Anlässlich dieses traurigen Tages haben Bono und The Edge von U2 eine Botschaft und ein Klavierstück geteilt, um ihre Unterstützung für die Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Ausdruck zu bringen.

In einem Instagram-Post heißt es: „Edge und ich schickten das oben genannte Lese- und Klavierstück an Präsident Selenskyj (den wir getroffen haben, bevor er Präsident war) in den Tagen nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Das Gedicht stammt von Taras Schewtschenko, dem großen Dichter aus dem 19. Jahrhundert, der für so viele „das Ukrainische“ definierte.“ Nun teilten sie die Aufnahme mit der Öffentlichkeit.

„Alle, die an Freiheit glauben und die Gefahr spüren, in der wir Europäer uns jetzt befinden, schlafen nicht leicht an diesem dritten Jahrestag der Invasion.“

„Mein freundlicher Brief“ von Taras Schewtschenko

Zum Klavierstück teilten U2 auch folgende Worte des Dichters Taras Schewtschenko – dem „Vater der Nation“, wie er von Ukrainern auch genannt wird:

„An die Toten, die Lebenden und die noch Ungeborenen, meine Landsleute, alle, die in der Ukraine und außerhalb der Ukraine leben, wenn ein Mann sagt: Ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner, 1 Johannes IV. 20 Tage dämmert, dann kommt die Dämmerung grau, die Grenze des lebenden Tages; Denn müden Menschen scheint Schlaf am besten und alle Geschöpfe Gottes ruhen sich aus. Nur ich trauere wie ein verfluchter, durch all die letzten und ersten Stunden, traurig an der Kreuzung, Tag und Nacht, ohne dass jemand da ist, der meine Not sieht;

Niemand kann mich sehen, niemand kennt mich; Alle Menschen sind taub, keine Ohren offenbaren mich; Männer stehen und handeln ihre gemeinsamen Ketten und tauschen die Wahrheit für schmutzige Gewinne, Schande gegen den Herrn begehen, indem sie Menschen in Joch belohnen und Böses auf Feldern säen, die vom Teufel beauftragt wurden… Und was wird sprießen? Bald werdet ihr sehen, was es für eine Ernte geben wird! Kommt zur Besinnung, ihr skrupellosen, ihr dummen Kinder, Dummys Söhne! Und bring dieses friedliche Paradies, deine eigene Ukraine, vor deine Augen;

Dann lass dein Herz, in aufrichtiger Liebe, ihren mächtigen Ruin hier umarmen! Breche dann deine Ketten, vereine dich, noch suche im fremden Land den Anblick von Dingen, die nicht einmal oben gefunden werden, noch weniger in Ländern, die Fremde lieben… Dann wirst du in deinem eigenen Haus wahre Gerechtigkeit, Stärke und Freiheit sehen! Dann wirst du in deinem eigenen Haus wahre Gerechtigkeit, Stärke und Freiheit sehen!

Selenskyj bietet Rücktritt an – fordert dafür aber die Aufnahme in die NATO

Unterdessen stehen Staats- und Regierungschefs mit Selenskyj in Gesprächen über eine mögliche Lösung des Konflikts. Der ukrainische Präsident hatte kürzlich signalisiert, dass er bereit wäre, sein Amt niederzulegen, wenn sein Land im Gegenzug der NATO beitreten könnte. Seine Äußerung erfolgte kurz nach dem bislang größten Drohnenangriff des Krieges, bei dem nach ukrainischen Angaben 267 Drohnen das Land angriffen.

US-Präsident Donald Trump hatte Selenskyj in der vergangenen Woche als „Diktator ohne Wahlen“ bezeichnet. Eine Lüge, denn 2019 wurde Selenskyj demokratisch gewählt, und laut ukrainischem Gesetz sind Wahlen unter dem geltenden Kriegsrecht ausgesetzt.

U2 engagieren sich für die Ukraine

In einem Essay für „The Atlantic“ schrieb Bono im Januar 2025 über den Begriff der Freiheit und betonte, dass Musik immer ein Medium der Befreiung war. „Rock’n’Roll versprach eine Freiheit, die nicht zum Schweigen gebracht werden konnte – eine internationale Sprache der Befreiung.“ 2022 spielten U2 in der U-Bahn-Station in Kiew ein Konzert, um die Bevölkerung auf ihre Weise zu unterstützen.