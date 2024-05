Bei einem Besuch in der Hauptstadt der Ukraine zeigt Antony Blinken seine musikalischen Talente. „Ein Großteil der Welt ist auf eurer Seite“, sagt der amerikanische Außenminister bei einem Besuch in einer Bar in Kiew, bevor er gemeinsam mit einer ukrainischen Band Neil Youngs „Rockin‘ in the free World“ anstimmt.

Blinkens vierter Besuch in der Ukraine

Am Dienstag (14. Mai) traf der Politiker in Kiew ein, um die ukrainische Hauptstadt zu besuchen. Es war Blinkens vierter Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 und markierte gleichzeitig seine erste Reise nach der Verabschiedung eines lang erwarteten Hilfspakets in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar (circa 56,5 Milliarden Euro) durch die USA. Bei seinem Besuch sprach Blinken auch über amerikanische Waffenlieferung für die Ukraine.

„Sie kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern für die freie Welt“

Als der Minister abends in eine Kiewer Bar einkehrte, griff er prompt zur Gitarre und gab eine kurze Ansprache zur Unterstützung der Ukraine. „Ich weiß, das sind wirklich schwere Zeiten“, sagte er zu den Zuschauer:innen. „Ein Großteil der Welt ist auf eurer Seite“, fuhr Blinken fort. „Und sie kämpfen nicht nur für die Ukraine, sondern für die freie Welt.“

Anschließend performten der 62-Jährige und die ukrainische Punk-Band 19.99 ein Cover des Neil-Young-Songs „Rockin‘ in the free World“. Blinken spielte dabei nicht nur begleitend Gitarre, sondern sang auch den Refrain mit.

Seht hier ein Video des Auftritts:

„Rockin‘ in the free World“ erschien im November 1989 auf Neil Youngs Album „Freedom“. In den Lyrics wird George Bush kritisiert und Teile seiner Inaugurationsrede aufgegriffen. Außerdem untersagte Young im Jahr 2015 Donald Trump die Nutzung seines Hits, nachdem der ehemalige Präsident diesen bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur nutzte.