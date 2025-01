Ein neues U2-Album kann jederzeit kommen

The Edge hat angedeutet, dass „sehr bald“ neues Material von U2 erscheinen wird. Und dass die Band plant, einige Konzerte zu organisieren.

Das gab der U2-Gitarrist im Podcast „Sodajerker on Songwriting“ bekannt. Zunächst sprach Edge nur über eine neue Single, kein neues U2-Album. Aber nach „Atomic City“ aus dem vorvergangenen Jahr weiß er, dass die Fans sich mit Single-Only-Veröffentlichungen wohl nicht mehr zufrieden gegen werden. Das letzte U2-Album mit neuen Songs, „Songs of Experience“, erschien 2017, also vor bald acht Jahren.

Edge: „Es könnte sehr bald ein neuer Song kommen, von dem ihr hören werdet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir sind kreativ in einer großartigen Verfassung“.

Angeblich seien die neuen Stücke mit dem Hintergedanken eines neuen Soloalbums entstanden. „Ich habe mich selbst ausgetrickst. Ich dachte mir: ‚Okay, das ist für das Soloalbum von The Edge, also kann ich diese Dinge nicht halb fertig lassen. Es müssen keine fertigen Texte sein, aber es muss wirklich zusammenpassen. Und diese zusätzliche Disziplin war, glaube ich, sehr nützlich“, sagte er.

„Ich glaube nicht, dass es ein Heavy-Rock-Album wird“

Und weiter: „Ich habe an so viel Material gearbeitet, und jetzt, da wir einige U2-Sessions mit diesem Material machen, sieht es so aus, als würde es sich auszahlen. Wir werden es vielleicht noch stark verändern, aber wir werden unsere Zeit nicht mit einer Idee verschwenden, die nie funktionieren würde.‘“

Spätestens hier heißt es: aufhorchen. U2 sind bekannt dafür, aus „starken Veränderungen“ am Song dann doch noch eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen, bis das Material ihren Ansprüchen genügt. „Songs of Experience“ sollte eigentlich wenig später schon auf das „Songs of Innocence“-Album von 2014 folgen. Und hat dann drei Jahre gebraucht. Auch, weil Sänger Bono seine Antennen immer wieder ausfahren ließ, um politische Strömungen – die unerwartete Wahl Donald Trumps zum Präsidenten 2016 – in seine Arbeit mit einfließen ließ.

Im Dezember-2024-Reissue von „How To Dismantle an Atomic Bomb“ waren natürlich auch „neue Songs“ enthalten. Stücke wie „Happiness“ etwa, die es nicht auf das 2004er-Album geschafft hatten.

Zu den Live-Plänen sagte The Edge: „Wir hoffen, dass wir einige Shows spielen können. Wir haben die Tour in Vegas gemacht, was fantastisch war, aber wir haben nicht viel von der Welt gesehen. Wir freuen uns darauf, unsere Fans dort zu treffen, wo sie leben, und nicht umgekehrt.“

Zum Stil des neuen U2-Albums sagte der Gitarrist: „Ich schätze, wir befinden uns in der großartigen Flitterwochenphase, in der viel experimentiert wird und wir uns mit allen möglichen musikalischen Themen befassen. Ich denke, die Gitarre wird ein großer Teil der nächsten Platte sein. Aber ich glaube nicht, dass es ein Heavy-Rock-Album wird. Ich denke, es wird eine ganz andere Art des Einsatzes der Gitarre sein, keine reine Rock-Sache.“