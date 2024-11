Udo Jürgens: Nächte voller Angst und Panik

Sänger und Komponist Udo Jürgens († 2014) fand nachts wohl keinen guten Schlaf. Seine Ex-Frau Erika „Panja“ Meier verrät, wie sehr ihn das Musikgeschäft mitgenommen habe.

Jürgens habe nachts oft geweint

In der „ARD“-Dokumentation erzählt Meier: „Er ist oft nachts weinend aufgewacht. Er hat so stark geweint, dass ich den Notarzt gerufen habe. Der kam dann und hat ihm eine Beruhigungsspritze gegeben.“

Das habe wohl an seinen Panikattacken gelegen, unter anderem ausgelöst durch die „Angst vor der Tournee“. Oder besser gesagt: Die Sorge davor, „das erfüllen zu müssen, was von ihm erwartet wird“. Denn Jürgens fürchtete sich angeblich sehr davor, diesen Vorstellungen nicht gerecht werden zu können.

„Immer einsam“

Der „Griechischer Wein“-Sänger wirkte in der Öffentlichkeit nicht ängstlich. Sein besorgtes Verhalten bestätigt aber auch sein Bruder Manfred Bockelmann. So sagt dieser in der Dokumentation: „In der Öffentlichkeit war Udo der totale Profi, aber im wirklichen Leben ein totaler Autist und einsam. Immer einsam.“

Der „schlaksige, große Mann mit viel Charme“

In der verfilmten Jürgens-Biographie spricht Ex-Frau Meier auch über das erste Kennenlernen mit dem musikalischen Österreicher. Das fand wohl 1955 in einem Münchner Rock-’n‘-Roll-Club statt. Sie erinnert sich daran, wie der „schlaksige, große Mann mit viel Charme“ dort hereinkam. „Wir haben uns beim Tanzen nicht mehr losgelassen. Er hat mich nach Hause gebracht, wir trafen uns dann jeden Tag.“ Aus einem zufälligen Treffen wurde acht Jahre später dann eine Ehe, die zwei Kinder hervorbrachte. 1989 ließen sie sich scheiden. Panja Meier ist nun 84 Jahre alt.

Zu seinen Lebzeiten komponierte Jürgens mehr als tausend Lieder und verkaufte mehr als 105 Millionen Tonträger. Dann folgte im Jahr 2014 sein Tod durch Herzversagen. Er wurde 80 Jahre alt. Nun widmet sich die ARD dem Musiker mit einer Dokumentation namens „Udo!“, welche einen Tag vor Heiligabend ausgestrahlt werden soll.