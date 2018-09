„UpHören mit Mieze“ – der erste deutschsprachige Hörbuch-Podcast

Im neuen Hörbuch-Podcast „UpHören mit Mieze“ stellt Mieze Katz, Frontfrau der Band MiA. ihre persönlichen Hörbuch-Lieblinge vor. Dabei steht ihr als Experte ROLLING-STONE-Autor Ralf Niemczyk zur Seite, seines Zeichens ehemaliges Jurymitglied des Deutschen Hörbuchpreises.

Weiterlesen Die 60 besten Soundtracks aller Zeiten Die beste Filmmusik aus nahezu 70 Jahren – mit dem Kriterium: komponierte statt bloß kompilierte Soundtracks Außerdem werden namhafte Gäste im Podcast begrüßt: in den ersten Folgen Frank Arnold, Esther Schweins, Anna Thalbach und Heiko Deutschmann. Sängerin Mieze erklärt: „Hörbuch-Fans und allen, die es noch werden wollen, möchte ich die schöne, weite und noch viel zu unerforschte Welt der Audiobooks näherbringen.“ Neben den persönlichen Empfehlungen wird es Tipps für Events und einen Blick hinter die Hörbuch-Kulissen geben.

In der ersten Folge des monatlichen Podcasts ist Frank Arnold zu Gast, der sich als Sprecher für Hörbücher, Kultursendungen, Dokumentarfilme und mit Live-Lesungen einen Namen gemacht hat. Hörbuch-Sprecherin Petra Morzé verrät, was sie an ihrer Arbeit so fasziniert. Und außerdem geht es um Falco.

Abrufbar ist der Podcast auf uphoeren.de, über Streaming-Plattformen und die bekannten Podcatcher (Software zum Abonnieren von Podcasts).