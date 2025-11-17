Exklusiv: Paul McCartney liest aus seinem Buch „Wings“ und imitiert Mick Jagger

Paul McCartney öffnet endlich eines der faszinierendsten Kapitel seines Lebens. Wings: The Story of a Band on the Run ist das neue Buch über McCartney in den Siebzigern – wie er nach dem Ende der Beatles neu begann und seine eigene Stimme fand. Rolling Stone hat einen exklusiven Auszug aus dem Hörbuch, inklusive seiner witzigen Imitation von Mick Jagger.

Erster Wendepunkt nach dem Ende der Beatles

„Über so viele Jahrzehnte“, erinnert sich McCartney im Auszug, „versuchte ich, diese Geschichten darüber zu verdrängen, wie ich mich fühlte, als die Beatles zerbrachen und was in jener Zeit geschah, als wir Wings gründeten.“

Als die Beatles Anfang 1970 auseinanderbrachen, war McCartney verloren und verwirrt, ohne Ahnung, wie es weitergehen sollte. Also gründete er mit seiner Frau Linda einfach eine neue Band. Es klang nach einer verrückten Idee. Wie er sagt: „Als Linda zu Wings stieß, wurden die Augenbrauen gehoben, und nicht nur in der Presse. Mick Jagger sagte: ‚Wozu hat er seine Alte in der Band?‘“

Der Aufbau von Wings – von Null zum Welterfolg

Das Wings-Buch ist eine umfangreiche Oral History, herausgegeben von Ted Widmer, basierend auf neuen Interviews von Filmemacher Morgan Neville („20 Feet From Stardom“). Es begleitet Nevilles kommenden Dokumentarfilm „Man on the Run“, der kürzlich beim Telluride Film Festival Premiere hatte. Das Buch enthält 150 Fotografien, Pauls handgeschriebene Songtexte und Tagebuchauszüge sowie Kommentare von Linda McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, George Martin, Sean Ono Lennon, Jann Wenner, Yoko Ono, Mick Jagger und allen Wings-Mitgliedern.

Das Buch erzählt die Geschichte von McCartneys Solodebüt 1969 und dem Klassiker „Ram“ von 1971. Doch statt auf Superstar-Sessions oder große Soloshows zu setzen, stellt er eine neue Band zusammen und beginnt komplett neu, ausgehend von seiner Farm in Schottland. Genau wie seine alte Band in den frühen Tagen. Sie fahren zu Universitäten und spielen winzige Konzerte für überraschte Studierende, mit diesem experimentellen Geist. „Tatsächlich konnten wir einfach Dinge ausprobieren und sie einfach machen“, erinnert sich McCartney. „Wenn es funktionierte, großartig. Wenn nicht, dann eben weiter zur nächsten Idee.“

Wings werden zur Superband der Siebziger

Doch Wings wurden zu einer der größten Arena-Rockbands der Siebziger und schufen Klassiker wie „Band on the Run“ und „Venus and Mars“. Die Band veröffentlicht außerdem ein definitives Triple-Vinyl-Anthologie-Set, persönlich von McCartney ausgewählt. Es enthält erwartete Hits wie „Jet“, „Hi, Hi, Hi“, „Band on the Run“, „Live and Let Die“ und „Let Me Roll It“. Dazu kommen Deep Cuts („Deliver Your Children“, „I’ve Had Enough“, „Some People Never Know“) und Fan-Favoriten wie „She’s My Baby“ und „Call Me Back Again“.

Das Ende von Wings und eine Zeit, über die McCartney selten sprach

Die Band endete 1980, nach einem Ereignis, über das McCartney bisher selten ausführlich gesprochen hatte – seinem neuntägigen Aufenthalt in einem japanischen Gefängnis nach einer Drogenrazzia am Flughafen Tokio. Jahrelang war er zögerlich, diese Zeit zurückzuerobern. „Doch plötzlich hat Wings wieder seinen Moment“, erinnert er sich. „Ich erinnere mich an ein Interview mit einem jungen Kerl, ich glaube, es war mit ROLLING STONE, und ich sprach über Sgt. Pepper und die Beatles. Und er sagte: ‚Ja, das verstehe ich, aber das ist nicht wirklich meine Zeit.‘ Er sagte: ‚Mich interessieren eher Wings und Band on the Run.‘ Da dachte ich, okay. Ein Generationenwechsel ist im Gange.“ Hören Sie hier den exklusiven Auszug von Paul McCartney.

McCartneys Gegenwart: Tourneen und neue Beatles-Editionen

„Wings“ erscheint zu einer typisch geschäftigen Zeit für McCartney. Er befindet sich derzeit auf seiner langjährigen „Got Back“-Tour, mit Marathons in den USA und Kanada, die am 25. November in Chicago endet. Später in diesem Monat kehrt außerdem die beliebte Beatles-Doku „Anthology“ in einer lang erwarteten neuen Version zurück – restauriert, erweitert und remastert, mit einer neuen Episode auf Disney+ ab dem 26. November.