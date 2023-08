Arnold Schwarzenegger leidet unter Leseschwäche

Foto: Getty Images for for J/P HRO Gal, Michael Kovac. All rights reserved.

Arnold Schwarzenegger 2018 in Los Angeles.

Arnold Schwarzenegger leidet unter einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Dies gab der Schauspieler am Dienstag (8. August) über seinen Instagram-Account bekannt. „Ich könnte euch sagen, dass ich in allem fantastisch bin, aber das wäre eine Lüge“, beginnt er seinen Beitrag.

Während der vergangenen Wochen arbeitete Arnie an der Aufnahme seines Hörbuches „Be Useful“. In dem Buch, welches im Deutschen den Titel „Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben“ trägt, enthüllt er seine sieben Erfolgsregeln und veranschaulicht anhand einschneidender Erlebnisse, wie er es durch Ehrgeiz, Zuversicht, Entschlossenheit und Demut ganz nach oben schaffte.

In dem Post enthüllte Schwarzenegger seine Angst, die er vor der Aufnahme des Hörbuches verspürt hat. Er sprach darin auch erstmals über sein Geheimnis, nämlich, dass er unter einer Lernbehinderung leidet.

„Ich könnte Ihnen erzählen, wie toll es war, mich hinzusetzen und meine eigenen Worte aufzunehmen, aber die Wahrheit ist, dass ich mich davor gefürchtet habe“, erklärte der „Terminator“-Schauspieler. „Hier ist mein Geheimnis: Ich bin ein schrecklicher Leser. In den 1950er Jahren sprach man in Österreich nicht über Lernbehinderungen, und wenn ich in der Klasse laut lesen sollte, war das meistens eine Katastrophe, und ich wurde mit einem Lineal geschlagen. Aber jetzt weiß ich, dass ich Legastheniker bin.“

„Ich habe so viele Wiederholungen gemacht, dass ich nicht mehr zählen konnte“

Schwarzenegger erklärte außerdem, wie er es all die Jahre geschafft hat, seine Leseschwäche vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Daneben beschrieb er, welche Schwierigkeiten diese bei seinem Beruf mit sich bringt.

„Wenn ich mich auf einen Film vorbereite, lese ich das Drehbuch monatelang immer und immer wieder, bis ich jede Zeile auswendig kann. Ich brauche Zeit und Wiederholungen, um mir die Wörter zu merken“, verriet er. „Man sagte mir, dass Autoren ihre Bücher in 2 oder 3 Tagen im Studio lesen. Ich bat um das Aufnahmegerät für zu Hause und sagte ihnen, ich würde 20-30 Seiten pro Tag lesen. Auf diese Weise konnte ich mich zweimal am Tag für kürzere Sitzungen beim Regisseur und Produzenten anmelden und dazwischen ununterbrochen üben.“

Des Weiteren erläuterte er in dem Beitrag seine drei Lektionen, die er während der Aufnahme seines Hörbuches angewendet hat:

1. Ich habe mich eine Minute lang geärgert und gejammert, aber dann habe ich mich gezwungen, weiterzumachen, weil ich nicht wollte, dass es aufgenommen wird.

2. Ich habe so viele Wiederholungen gemacht, dass ich nicht mehr zählen konnte. Ich habe es in kleine Stücke aufgeteilt, weil ich wusste, dass sich kleine Erfolge zu großen Siegen summieren, oder in diesem Fall zu einem ganzen Buch.

3. Ich hatte die Hilfe eines fantastischen Teams. Mein eigenes Team, aber auch die Produzenten und Regisseure Nithya, Danny und Kris sowie Eric, der die Ausrüstung aufgebaut hat. Wir alle brauchen Hilfe, keiner von uns ist ein Selbstläufer.

Mit seiner Botschaft will Arnold Schwarzenegger Menschen inspirieren, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, und ihnen Mut machen. Sein Buch „Be Useful“ erscheint am 10. Oktober 2023.