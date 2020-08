Urheberrechts-Fall von Led-Zeppelin-Song könnte nochmal vor Gericht gehen

Gleich drei unveröffentlichte Rolling-Stones-Songs sollen bald erscheinen. Auf einem davon, „Scarlet“, spielt kein Geringerer als Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page mit.

Ein lange verschollener Song, den die Rolling Stones gemeinsam mit Jimmy Page, Gitarrist von Led Zeppelin, aufgenommen haben, ist nun wieder aufgetaucht. 1974 wurde „Scarlet“, wie das Lied heißt, eingespielt. Jetzt, 46 Jahre später, kommt der Track doch noch an die Öffentlichkeit – in einer Special-Edition des Albums „Goats Head Soup“, das in einer Deluxe-Version am 04. September veröffentlicht wird. In einer Pressemitteilung beschreibt Page das Lied als „geschichtete Gitarrentextur“, so „ansteckend und dreckig wie alles, was die Band in dieser geheiligten Ära so gemacht hat“, wie der „Guardian“ berichtet. Eine Schatzkiste voll unveröffentlichter Songs „Scarlet“ ist vermutlich nach Pages…