US-Schauspieler Max Wright ist tot. Das berichteten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf die Familie des Darstellers. Der 75-Jährige starb an den Folgen einer Krebserkrankung am Mittwoch (26. Juni) in seinem Haus in Hermosa Beach in Kalifornien. Wrights Sohn bestätigte dem „Hollywood Reporter“ die Todesmeldung.

Wright war vor allem durch seine Rolle als Familienvater William „Willie“ Tanner aus der Kultserie „Alf“ in den Achtzigerjahren bekannt geworden. Der Schauspieler war dazu unter anderem in den Serien „Buffalo Bill“ und „Die Spezialisten“ zu sehen. Als Besitzer des Cafés Central Perk in der Serie „Friends“ hatte er mehrere Gastauftritte.

Max Wright war nicht immer glücklich mit dem Status, den er durch seine Rolle als Willie Tanner erlangte. Die Karriere des Serienstars war in letzter Zeit vermehrt von Alkohol- und Drogenproblemen geprägt. Im Internet tauchten Videos auf, die Wright beim Crackrauchen zeigten – wegen Trunkenheit am Steuer wurde er mehrere Male festgenommen.

