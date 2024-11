US-Wahl: Sarah McBride wird das erste offen transsexuelle Mitglied des Kongresses sein

Die Senatorin des Bundesstaates Delaware, Sarah McBride, wird die erste offen transsexuelle Person sein, die in das US-Repräsentantenhaus gewählt wird.

Die Associated Press verkündete ihren Sieg über den Republikaner John Whalen III. McBride, die ihre demokratischen Gegner in der Vorwahl im September mit 80 Prozent der Stimmen besiegte, gewann den einzigen Sitz des Staates im Repräsentantenhaus. Sie wird die Nachfolge ihrer Parteikollegin Lisa Blunt Rochester als Kongressabgeordnete von Delaware antreten.

„Ich engagiere mich für die Menschen in Delaware, die nicht gesehen werden“

Im Juni 2023 kündigte sie an, als erste Transperson in den Kongress einziehen zu wollen. „Ich engagiere mich für die Menschen in Delaware, die nicht gesehen werden. Die nicht am lautesten schreien oder politische Kampagnen finanzieren. Eltern, die damit beschäftigt sind, ihre Kinder großzuziehen. Senioren, die sich Sorgen um die Bezahlung von verschreibungspflichtigen Medikamenten machen. Arbeitende Menschen, die Schwierigkeiten haben, mitzuhalten“, sagte McBride in einem damaligen Ankündigungsvideo. „Jeder verdient ein Mitglied des Kongresses, das sie sieht und respektiert.“

Im Jahr 2012 war McBride die erste Transperson, die im Weißen Haus arbeitete, als sie als Praktikantin in der Obama-Regierung anfing. Außerdem sprach sie 2016 auf dem Democratic National Convention und war damit die erste offen transsexuelle Person, die auf einem großen Parteitag der USA eine Rede hielt.

„Ich hatte Angst, dass sich meine Träume und meine Identität gegenseitig ausschließen würden“

„Vor vier Jahren habe ich mich als Transgender geoutet, als ich als Präsidentin der Studentenschaft am College tätig war“, sagte sie damals auf dem DNC. „Damals hatte ich Angst. Ich hatte Angst, dass sich meine Träume und meine Identität gegenseitig ausschließen würden. Seitdem habe ich jedoch gesehen, dass Veränderung möglich ist.“

Im Gespräch mit Reuters vor ihrer Wahl sagte McBride: „Wenn man der Erste ist, muss man oft versuchen, die beste Version von sich selbst zu sein.“ Sie fügte hinzu, dass die Rolle mit „zusätzlichen Verantwortlichkeiten“ verbunden sei. „Aber keine davon ist von Bedeutung, wenn ich nicht die Verantwortung erfülle, einfach das beste Kongressmitglied zu sein, das ich für Delaware sein kann.“