Trump kurz vor dem Sieg, aber sein „schwarzer Nazi“ Mark Robinson geht unter

Mark Robinson, der Republikaner aus North Carolina, dessen lange Geschichte der Engstirnigkeit selbst für einen von Donald Trump unterstützten Politiker schockierend war, verlor am Dienstag seine Gouverneurswahl gegen den demokratischen Generalstaatsanwalt Josh Stein.

Stein führte Robinson mit fast 30 Punkten Vorsprung an, als am Dienstag die ersten Ergebnisse eintrafen, genug für Fox News, NBC News und andere, um das Rennen für den Demokraten zu erklären.

Robinsons Erfolgsbilanz beleidigender, rassistischer Äußerungen prägte seinen Wahlkampf. Er griff Juden, Muslime und die LGBTQ-Gemeinschaft an, bezeichnete Abtreibung als „Völkermord“ und die Überlebenden des Amoklaufs an der Parkland High School als „verwöhnt“. Er veröffentlichte außerdem eine Reihe wilder, anzüglicher Beiträge im Forum einer Pornografie-Website namens „Nude Africa“, wie CNN im September berichtete. Darin schrieb er, Martin Luther King Jr. sei „schlimmer als eine Made“ und bezeichnete sich in einem Beitrag als „schwarzer NAZI“!

„Martin Luther King auf Steroiden“

Donald Trump war ein lautstarker Unterstützer von Robinson und befürwortete ihn offiziell bei einer Kundgebung im März. Der ehemalige Präsident bezeichnete Robinson als „Martin Luther King auf Steroiden“ und nannte ihn „besser als Martin Luther King“ und „Martin Luther King mal zwei“.

Trump sagte erstmals auf der Jahresversammlung der Republikanischen Partei von North Carolina im vergangenen Jahr, dass er Robinson unterstützen würde, und forderte die Spender auf, ihre Wahlkampfspenden zu „vervierfachen“, und sagte, sie sollten Robinson „schätzen“, während er seine „unglaubliche, dröhnende Stimme“ und seine „schönen rhetorischen Aussagen“ lobte.

Psychisch krank?

Robinson nahm im August an einer Kundgebung von Trump in Asheboro, North Carolina, teil, aber im September, nachdem CNN über seine Kommentare in einem Pornoforum berichtet hatte, distanzierte sich Trump von dem umstrittenen Kandidaten. Rolling Stone berichtete im September, dass Trump wissen wollte, ob Robinson psychisch krank sei, und die beiden sind seitdem nicht mehr zusammen aufgetreten. Im Oktober behauptete Trump, er sei „mit dem Stand des Wahlkampfs im Moment nicht vertraut“.

Robinson bezeichnete sich selbst als „Perversling“

Dass Trump Unwissenheit vortäuscht, ist angesichts der Art von Robinsons Kommentaren im Pornoforum nicht überraschend. Robinson bezeichnete sich selbst als „Perversling“ und schilderte ausführlich, wie er als Teenager heimlich Frauen in einer Umkleidekabine im Fitnessstudio beobachtete. „Ahhhhh, Erinnerungen!!!!“, schrieb er in einem von mehreren atemberaubenden Beiträgen. „Sklaverei ist nicht schlecht“, schrieb er in einem anderen.

„Manche Menschen müssen Sklaven sein. Ich wünschte, sie würden sie wieder einführen. Ich würde auf jeden Fall ein paar kaufen.“ Im Jahr 2012, während der Präsidentschaft von Barack Obama, schrieb Robinson: „Ich würde Hitler jedem von dem Scheiß vorziehen, der gerade in Washington ist!“

„Ich bin nicht im Ku-Klux-Klan“

Robinson schrieb nicht nur, dass Martin Luther King „schlimmer als Maden“ sei, sondern nannte den Bürgerrechtler auch einen „kommunistischen Bastard“ und schrieb in einem Beitrag: „Ich bin nicht im Ku-Klux-Klan. Die lassen keine Schwarzen rein. Wenn ich im Ku-Klux-Klan wäre, hätte ich ihn Martin Lucifer Koon genannt!“

Kings Sohn, Martin Luther King III, sagte dazu, dass Robinsons „Lob der Sklaverei, seine herabsetzende Rhetorik und groteske Charakterisierung meines Vaters und seines Erbes für die Menschen in North Carolina und alle Amerikaner, die sich gegen Rassismus und Fanatismus stellen, zutiefst beunruhigend sind.“

Robinson hat bestritten, diese Kommentare abgegeben zu haben. ‚Das sind nicht wir. Das sind nicht unsere Worte. Und das ist nichts, was für mich charakteristisch ist‘, sagte er. Robinson verklagte CNN wegen seines Berichts.

Abtreibung als „Völkermord“

Robinson trat erstmals 2018 in die Öffentlichkeit, als er auf einer Sitzung des Stadtrats von Greensboro seine Unterstützung für Waffenrechte zum Ausdruck brachte. Die Äußerungen erfolgten nach der Schießerei an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, bei der 17 Menschen getötet wurden. „Die Kriminellen werden an ihren Waffen festhalten“, sagte Robinson. „Sie werden sie immer noch haben. Sie werden immer noch in mein Haus einbrechen. Sie werden mich damit erschießen. Raten Sie mal, wer darunter leiden wird? Ich werde es sein.“

In einem Post auf Facebook bezeichnete Robinson etwa zur gleichen Zeit die Überlebenden von Parkland, die sich für eine Waffenkontrolle einsetzen, als „verwöhnte, wütende, besserwisserische KINDER“. Er nannte sie auch „Bastarde“ und „alberne kleine unreife ‚Medien-Prostituierte‘.

Robinson hat auch hetzerische Bemerkungen über Abtreibung gemacht, sie als „Völkermord“ bezeichnet und angedeutet, dass die Gründer von Planned Parenthood „Satanisten seien, die in Hexerei verwickelt sind“, und Abtreibung als „eine Idee direkt vom Teufel“ bezeichnet. Im Wahlkampf hat er sich jedoch nicht so offen geäußert. Im Juli berichtete Rolling Stone, dass Robinson wenige Tage nach Inkrafttreten des Abtreibungsverbots im Bundesstaat gesagt habe, er wolle das „A-Wort“ nicht aussprechen, aus Angst, dass ihm das politisch schaden könnte. Es stellte sich heraus, dass dies sein geringstes Problem war.