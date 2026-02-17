Big Sean über seine „sehr tiefe Depression“ nach dem Tod von Nipsey Hussle

Rapper Big Sean hat nie gezögert, über seine psychischen Probleme zu sprechen. Nach dem Tod seines engen Freundes und Partners Nipsey Hussle im Jahr 2019 sprach Big Sean offen darüber, wie er mit Depressionen und Angstzuständen kämpfte und sich in Therapie begab. Nun blickt der Rapstar auf den Mut zurück, den es brauchte, so offen über seine mentale Gesundheit zu sprechen.

In einem exklusiven Clip aus dem „All Access“-Interview von „ABC News“ mit Big Sean und Usher fragt Moderatorin Linsey Davis Big Sean, wie es sich angefühlt habe, ein Thema anzusprechen, das in der schwarzen Community „sehr tabu“ sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Offen über Therapie und Depression

Big Sean erklärt, dass ihn das nicht aufgehalten habe: „Ich habe einfach geteilt, was in meinem Leben los war. Mir war nicht bewusst, dass ich so verletzlich war. Ich wollte nicht unbedingt ein Sprecher für mentale Gesundheit sein“, sagt er. „Ich habe nur ausgedrückt, dass ich in Therapie ging und eine Zeit mit starken Höhen und Tiefen erlebte, eine Phase der Depression“, fügt er hinzu.

Der Rapper geht näher auf dieses schwierige Kapitel seines Lebens ein: „Es fühlte sich an, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen … und ich musste entweder darüber klettern, oder sie würde auf mich fallen und mich erdrücken“, sagt er.

Vier Jahre Abstand von der Musik

„Ich war so sehr auf meine Arbeit fokussiert, dass ich den Kontakt zu der Person verloren habe, die ich war. Ich denke, das führte zu einem sehr tiefen Kampf mit Depressionen, tiefer als ich es als Teenager erlebt hatte“, offenbart der Künstler. Was folgte, war ein mühsamer Weg: „Ich musste mir eine Auszeit nehmen, in der die Musikindustrie nicht meine erste Verpflichtung war, und ich musste mich selbst an erste Stelle setzen“, sagt er. Der Rapper ließ zwischen „Detroit 2“ aus dem Jahr 2020 und seinem jüngsten Album „Better Me Than You“ vier Jahre vergehen.

Während Big Sean die Musik beiseitelegte, nahm er sich auch „Zeit, Spaß zu haben“. „Man muss es ernst meinen mit dem Spaßhaben, denn so schnell wie die Zeit vergeht, sind wir nur für eine begrenzte Zeit hier“, sagt er lachend.

Neue Prioritäten nach der Krise

Das sei eine der „vielen Lektionen“, die er in dieser Phase gelernt habe: „Ich bin einfach glücklich, hier zu sein und mein Leben zu genießen“, sagt er.

Das vollständige „All Access“-Interview mit Usher und Big Sean ist heute Abend im Stream bei „ABC News Live Prime mit Linsey Davis“ um 19 Uhr ET zu sehen.