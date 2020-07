Das kommt jetzt doch etwas überraschend: Eine Wiedervereinigung von Van Halen scheint doch Konturen anzunehmen. Das zumindest übermittelte Eddie Van Halens Sohn Wolfgang in einer Instagram-Reaktion auf einen Beitrag von David Lee Roth.

Der Sänger hatte der „New York Times“ ein Interview gegeben, in dem er sagte, dass die Band in absehbarer Zeit nicht mehr live auftreten werde. „Ich weiß nicht, ob Eddie sich jemals wieder auf Tour wagt“, so Roth. „Ich will nicht einmal sagen, dass ich gewartet habe – ich habe fünf Jahre lang Unterstützung geleistet. Denn was ich tue, ist nicht nur körperlich, sondern auch musikalisch und spirituell – man kann nicht einfach so fünf Jahre aus dem Ring aussteigen. Aber ich habe es getan. Und ich bereue keine Sekunde davon.“

David Lee Roth Sorgt sich um Gesundheit von Eddie Van Halen

Roth weiter über Eddie Van Halen: „Er ist ein Bandkollege und ihm geht es nicht gut. Er ist jetzt schon so lange am Boden, dass ich nicht weiß, ob er wieder auf Tournee gehen kann. Wollen Sie die Klassiker hören? Dann sprechen Sie mit ihm.“ Der Musiker setzt auch deshalb weiter seine Solo-Karriere fort – mit zahlreichen Auftritten in Las Vegas. Schon vor einiger Zeit sprach er über die „mangelnde Form“ von Eddie Van Halen.

Dieses Statement schien Wolfgang Van Halen, Bassist in der Band, überhaupt nicht zu schmecken. Auf Instagram schrieb er zur Headline „David Lee Roth bezweifelt, dass Eddie Van Halen jemals wieder auf Tournee gehen wird“ einen Kommentar: „Ich glaube nicht, dass er das wirklich entscheiden kann“. Damit ließ er den Fans einen Türspalt Hoffnung auf, dass es bald doch noch zu einer Reunion von Van Halen kommen könnte.