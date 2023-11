Verlosung: „1989 (Taylor’s Version)“ von Taylor Swift

Am 27. Oktober erschien mit 1989 (Taylor’s Version) das vierte neuaufgenommene Album von Taylor Swift. Wie bereits bei ihren vorangegangenen Re-Recordings befinden sich auch auf dieser Platte wieder neue, bisher unveröffentlichte Songs. Mit „“Slut!“ (Taylor’s Version) (From The Vault)“, „Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)“, „Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)“, „Suburban Legends (Taylor’s Version) (From The Vault)“ und „Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)“ gab es dieses mal gleich fünf „From The Vault“-Tracks.

Wir verlosen jeweils drei CDs und Vinyls in der „Crystal Skies Blue“-Variante. Auf beiden Medien befinden sich alle 21 Tracks der Standard-Version des Albums.

Tracklist:

Welcome To New York (Taylor’s Version) Blank Space (Taylor’s Version) Style (Taylor’s Version) Out Of The Woods (Taylor’s Version) All You Had To Do Was Stay (Taylor’s Version) Shake It Off (Taylor’s Version) I Wish You Would (Taylor’s Version) Bad Blood (Taylor’s Version) Wildest Dreams (Taylor’s Version) How You Get The Girl (Taylor’s Version) This Love (Taylor’s Version) I Know Places (Taylor’s Version) Clean (Taylor’s Version) Wonderland (Taylor’s Version) You Are In Love (Taylor’s Version) New Romantics (Taylor’s Version) „Slut!“ (Taylor’s Version) (From The Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From The Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From The Vault)

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Taylor“ angeben. Einsendeschluss ist der 21.11.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!