Rekord für Taylor Swifts „1989 (Taylor’s Version)“? Aber sicher doch!

Foto: Getty Images for TAS Rights Mana, John Shearer/TAS23. All rights reserved.

Taylor Swifts Neuauflage des Albums „1989 (Taylor’s Version)“ hat die Spitze der „Billboard 200“ in den USA erreicht. Somit ist die Platte (Veröffentlichung: 27. Oktober 2023) ihr zweites Nummer-eins-Werk in diesem Jahr und markiert ihr insgesamt 13. Album an der Chartspitze.

Swifts neueste Platte auf Platz eins der Charts platziert sie mit 13 Nummer-Eins-Alben auf Platz drei der Künstler:innen mit den meisten Nummer-Eins-Alben aller Zeiten. In dieser Kategorie liegen nur JAY-Z (14) und die Beatles (19) vor ihr.

Empfehlung der Redaktion Taylor Swift ist weltweit die meistübersetzte Musikerin

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swifts Erfolg in Zahlen

Laut „Billboard“ hat die Neuauflage von 1989 in der ersten Woche 1,653 Millionen Einheiten verkauft – die beste Verkaufswoche für ein Album seit Adeles „25“ im Jahr 2015. Physische Verkäufe machten 1,359 Millionen des Gesamtbetrags aus, was ihre vorherige Bestmarke von „1989“ aus dem Jahr 2014 sogar noch übertrifft.

Swift hat in diesem Jahr außerdem den Status als Milliardärin erreicht, ihre zehnte Nummer-Eins-Single mit „Cruel Summer“ geliefert und den bestlaufenden Konzertfilm aller Zeiten mit „The Eras Tour“ veröffentlicht. Bereits Anfang 2023 sicherte sich Swift mit „Speak Now (Taylors Version)“ den obersten Platz als Rekordhalterin für die meisten Nummer-Eins-Platten einer Künstlerin – wobei sie auch Barbara Streisand überholte.

Empfehlung der Redaktion Taylor Swift: Das ROLLING-STONE-Interview

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Swift wird mit ihrer „The Eras“-Tour für den Rest des Jahres 2023 und den Großteil von 2024 international unterwegs sein, bevor sie im Oktober nach Nordamerika zurückkehrt.