Verlosung: 3x „Meine Chaosfee und ich“ auf Blu-ray

Maxie muss mit ihrer Mutter vom Land in die Stadt ziehen. Sie wohnen nun bei dem neuen Freund der Mutter und seiner Familie. Die 12-Jährige Teenagerin vermisst die Natur in ihrer alten Heimat und hat Probleme, sich in der Patchwork-Familie einzufügen. Eines Tages trifft sie auf die Fee Violetta, die sich in die Menschenwelt verirrt hat. Maxie will ihr helfen, wieder in ihre Welt zukommen. Dafür müssen sich die beiden für ein Stück Natur in der Stadt einsetzen. Wenn es den beiden nicht gelingt, verwandelt sich die Fee in eine Blume.

Der Animationsfilm wurde von Caroline Origer inszeniert. Die Schauspielerinnen Jella Haase und Lisa-Marie Koroll sprechen die Hauptcharaktere.

Verlosung

Der Film erscheint am 16. März auf DVD und Blu-ray. Für das Heimkino verlost ROLLING STONE 3x je eine Blu-ray. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und „Fee“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss ist der 27. März 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)