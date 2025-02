„Captain America: Brave New World“: So unterschiedlich kommt der Blockbuster an

Am Donnerstag, den 13. Februar, kommt „Captain America: Brave New World“ in die deutschen Kinos. In „Captain America: Brave New World“ spielt Anthony Mackie als erster Schwarzer Mann den Anführer der Avengers.

Seit „Captain America: The Winter Soldier“ (2014) ist er als Sam Wilson/Falcon Teil des Marvel-Universums. In „Avengers: Endgame“ (2019) bekam er von Steve Rogers (bis dahin Captain America) das Captain-America-Schild angeboten. In der Disney+-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ (2021) ringt Sam mit der Frage, was es bedeutet, Captain America zu sein. Soll er das Schild annehmen oder nicht? Wie er sich als Captain America schlägt, wird nun im neuen Blockbuster erzählt.

Wie der Film bei den Kritiker:innen ankommt, kann man jetzt bereits erfahren. Die Meinungen gehen auseinander …

Hier den Trailer anschauen:

Zur Story

Sam Wilson legt seine Differenzen mit dem US-Präsidenten Thaddeus „Thunderbolt“ Ross (Harrison Ford, der den verstorbenen William Hurt ersetzt) bei, um einer Verschwörungstheorie nachzugehen. Denn sie hängt mit einem Attentat und dem weltweiten Kampf um den Besitz von Adamantium zusammen. Unterstützt wird er dabei von Danny Ramirez, dem neuen Falcon. Gemeinsam treten sie gegen Sidewinder (Giancarlo Esposito) an.

Gemischtes: Was in der Presse steht

Vorab wurde der Film der Presse gezeigt und die Kritiken sind voller Meinungen:

Herb Scribner, Unterhaltungsreporter bei der „Washington Post“, lobte „Brave New World“ auf X: „Voll und ganz auf die Geschichte konzentriert. Er hat für mich einfach so viele Kriterien erfüllt. Es fühlte sich an wie ein MCU-Film, bei dem andere Projekte wieder eine Rolle spielen. Eine Menge Zusammenhalt.“

Der Filmkritiker Cris Parker meinte: „Der Film erreichte nicht ganz die emotionalen oder erzählerischen Höhepunkte, die ich mir erhofft hatte. Ich mochte Mackie als Cap und schätzte den ernsteren Ton. Aber er fühlte sich etwas leer an.“

Der Unterhaltungsjournalist Chris Gallardo freute sich über den Film: Er „beweist, dass Anthony Mackie die Rolle des Captain America GERECHT verdient hat. Er gibt alles als Sam Wilson und seine Chemie mit Danny Ramirez ist großartig! Harrison Ford als Präsident Ross/Red Hulk ist charmant und die Action rockt, wenn sie actionreich wird.“

Ob sich der Film auf Aldous Huxleys „Brave New World“ bezieht oder ob einfach dieselben drei Wörter verwendet wurden, bleibt fraglich. Wer neugierig ist und sich selbst eine Meinung machen möchte, kann dem bald nachgehen.