Verlosung zu „Predator: Badlands“: Teufel-Kopfhörer & Ucon-Rucksack gewinnen

Anlässlich der jüngsten Kinopremiere von „Predator: Badlands“ in Deutschland verlost ROLLING STONE ein „Badlands-Paket“, bestehend aus Teufel-Kopfhörern und einem Rucksack.

Der US-amerikanische Science-Fiction-Actionfilm ist seit dem 6. November in deutschen Kinos zu sehen. Der Blockbuster basiert auf dem Drehbuch von Patrick Aison, Regie führte Dan Trachtenberg. Es ist der siebte Teil der „Predator“-Reihe. In den Hauptrollen sind Elle Fanning und Dimitrius Schuster-Koloamatangi zu sehen.

In deutschen Kinos auf Rang 3

„Predator: Badlands“ feierte am 3. November 2025 in Hollywood seine Weltpremiere und startete am 7. November 2025 in den Vereinigten Staaten über 20th Century Studios.

Die internationale Presse zeigte sich angetan vom neuen Kapitel der Alienjäger-Saga – das zeigen unter anderem 85 Prozent positive Kritiken bei „Rotten Tomatoes“, auch die amerikanischen ROLLING-STONE-Kollegen sind zufrieden. An den Kinokassen spielte der Film weltweit bislang rund 80 Millionen Dollar ein.

Hier den Trailer anschauen

Ein feindseliger Planet und eine furchterregende Kreatur

In dem Film landet Dek, ein junger Yautja, der aus seinem Clan verbannt wurde, auf einem feindseligen Planeten und muss sich als würdig für die Jagd erweisen. Im Kampf ums Überleben schließt er eine ungewöhnliche Allianz mit Thia, einer beschädigten Synthetik der Weyland-Yutani Corporation.

Gemeinsam müssen sie sich einer furchterregenden Kreatur stellen, die sowohl den Überlebensinstinkt der Menschen als auch den der Predators herausfordert. Thia bietet Dek an, ihm bei der Suche nach dem Kalisk zu helfen, wenn er ihr im Gegenzug ihre abgetrennten Beine zurückgibt. Auf ihrer Jagd durch die gefährliche Wildnis des Planeten trägt Dek Thia wie einen Rucksack auf dem Rücken.

Apropos Rucksack: Ein glücklicher Gewinner kann in der Verlosung des ROLLING STONE den Teufel-Kopfhörer „Real Blue“ und einen Rucksack von Ucon Acrobatics gewinnen.

So kann man gewinnen

Wer teilnehmen möchte, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de senden mit Name, Adresse und Telefonnummer sowie dem Stichwort „Predator: Badlands“ in der Betreffzeile. Teilnahmeschluss ist der 25.11.25.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!