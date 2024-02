„Rocky“, „Predator“: Carl Weathers ist tot

Der amerikanische Schauspieler Carl Weathers, bekannt aus den „Rocky“-Filmen und „Predator“, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Familie teilte mit, Weathers sei friedlich eingeschlafen. Laut seinem Manager Matt Luber starb Weathers am Donnerstag.

Der ehemalige Football-Spieler startete in den 70er-Jahren seine Hollywood-Karriere und war hauptsächlich in Actionfilmen und Komödien zu sehen.

Seine bekannteste Rolle war die von Rockys Erzfeind und späterem Verbündeten Apollo Creed, den er ab 1976 in vier Teilen der „Rocky“-Reihe neben Sylvester Stallone spielte. Zuletzt führte Weathers Regie in der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ und übernahm darin eine Nebenrolle. Er kämpfte also mit oder gegen Sly, Arnie und Mando.