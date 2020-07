1987 im Check: „Predator“, „Full Metal Jacket“, „Good Morning Vietnam“ und mehr!

Was hat Jean-Claude van Damme mit dem Biest zu tun? Warum ist der Handschlag zwischen Arnie und Apollo so berühmt – und welche Regierungschefs spielen eigentlich im „Predator“ mit? Zehn Fakten zum Horror-Sci-Fi-Klassiker von 1987.

01. Das Biest Bereits in den 1980er-Jahren glaubte man, dass Hollywood-Außerirdische nicht mehr wirklich überraschend aussehen könnten. Dann kam der „Predator“: halb Rastafari, halb Weißbauch-Echse. Und dann nimmt das Wesen in den letzten zehn Minuten des Films auch noch seinen Helm ab. Das ursprüngliche Design des „Raubtiers“ sah weit mehr nach Reptil aus als der Predator im Film, wie dieses Video zeigt. https://www.youtube.com/watch?v=A1GfUoB0kog 02. Size Matters In der Rolle des Alien war Martial-Arts-Experte Jean-Claude van Damme (1,75 Meter) vorgesehen, dessen Engagement jedoch vorzeitig beendet wurde. Der eigentliche Predator wurde dann Kevin Peter Hall (2,18 Meter). 03. Auf Fantasy abonniert Hall…