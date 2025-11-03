Verlosung: „The Life of Chuck“ – DVD, Blu-ray & Buch gewinnen

„The Life of Chuck“ ist im Heimkino erhältlich – und ROLLING STONE verlost je die DVD, Blu-ray und das dazugehörige Buch an vier glückliche Leser.

Seit Monaten wird die Erde von Naturkatastrophen heimgesucht: Tiere und Pflanzen sind ausgestorben, weite Landstriche überflutet, Epidemien breiten sich aus, Stromnetze und Kommunikationssysteme brechen zusammen: So beginnt die amerikanische Tragikomödie „The Life of Chuck“. Die Adaption der Kurzgeschichte „Chucks Leben“ aus Stephen Kings Novellensammlung „Blutige Nachrichten“ erzählt das Leben des Buchhalters Charles „Chuck“ Krantz – und zwar rückwärts.

Hier den Trailer von „The Life of Chuck“ anschauen

Der Film feierte im September 2024 beim „Toronto International Film Festival“ Premiere und wurde dort mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. „The Life of Chuck“ startete am 6. Juni in den US-amerikanischen und am 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Nun ist der Publikumsliebling, bei dem Mike Flanagan Regie führte und Tom Hiddleston – zuweilen tanzend – die Hauptrolle spielt, im deutschen Heimkino verfügbar.

Die großen Fragen des Lebens

Der mystische Film zwischen Fantasy und Science-Fiction, zwischen Humor und Melancholie einer Tragikomödie á la Stephen King mag vom Weltuntergang handeln – und ist dennoch lebensbejahend. Denn der biedere Geschäftsmann Chuck scheint für den Fortgang der Welt, wie wir sie kennen, eine besondere Rolle zu spielen. Plötzlich ist sein Gesicht auf Plakatwänden und im Fernsehen zusehen. Doch wer ist dieser Mann, den niemand wirklich zu kennen scheint? Ein Rätsel, das weit zurückreicht, bis in dessen Kindheit bei seiner Großmutter (Mia Sara), die ihre unendliche Liebe fürs Tanzen an ihn weitergab, und seinem Großvater (Mark Hamill), der ihn in die Geheimnisse der Buchhaltung einweihte. Kann das Schicksal eines Einzelnen die ganze Welt verändern?, fragt der Film. Das Werk bewege Zuschauer:innen auf erfrischende Weise, über Leben, Tod und den Sinn der Existenz nachzudenken, meinten Kritiker:innen zum Kinostart.

„‚The Life of Chuck‘ möchte, dass man das pure Wunder des Lebens spürt, und ist bereit, uns diese selige Idee immer und immer wieder einzuhämmern, nur um sicherzustellen, dass wir den emotionalen Kern verstehen“, urteilte der US-amerikanische ROLLING STONE. Zuweilen simplistisch und banal, vermittele Hiddleston dennoch die Idee, wie das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen werden könne, so das Magazin.

So kann man gewinnen

Wer auf die großen und kleinen Fragen des Films Antworten hören möchte, kann mit etwas Glück eine DVD, eine Blu-ray und das Buch gewinnen, das Chucks Geschichte erzählt. ROLLING STONE verlost die Kollektionen an vier glückliche Gewinner.

Wer teilnehmen möchte, möge eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de senden mit Name, Adresse und Telefonnummer. In der Betreffzeile bitte das Stichwort „The Life of Chuck“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 17. November 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!