Verlosung: zwei „Scream“-Fanpakete

Am 9. März kommt der sechste Teil der „Scream“-Reihe in die Kinos. Er erzählt die Geschichte der Schwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara (Jenna Ortega) sowie der Zwillinge Chad (Mason Gooding) und Mindy (Jasmin Savoy Brown) weiter. Die vier Überlebenden der letzten Morde des Ghostface-Killers in Woodsboro verlassen die Stadt. Sie wollen in New York neu beginnen, treffen jedoch auch in der Großstadt auf den Mörder und müssen feststellen, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entkommen können.

Bekannte Charaktere aus den bisherigen Filmen treten auch wieder auf, darunter Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox). Regie führten Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, wie auch schon bei „Scream“ im Jahr 2022. Das Drehbuch stammt von James Vanderbilt und Guy Busick.

