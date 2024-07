Janet Jackson wird durch ihre Tour an Michael Jacksons Tod erinnert

Janet Jackson befindet sich derzeit auf ihrer „Together Again“-Welttournee, für die sie Konzerte in Nordamerika spielt und ab Ende September nach Europa kommt. Auf ihrer Setlist befindet sich auch der Song „Scream“, ein Duett mit Michael Jackson aus dem Jahr 1995.

Die Performance des Stückes bringe die Erfahrung des Verlusts ihres Bruders, der 2009 im Alter von 50 Jahren verstarb, wieder hoch, erklärte Jackson nun.

„Ich war seine kleine Schwester, die immer an seiner Seite war“

Während der Live-Darbietung von „Scream“ wird die Sängerin von Videomaterial mit Michael Jackson begleitet. Es zeigt den verstorbenen Musiker auf mehrere Displays im Hintergrund und lässt so seine Gesangsparts wieder aufleben. Die Erfahrung, auf der Bühne zu performen, während der verstorbene Bruder im Hintergrund singt, wühle die 58-Jährige auf, wie sie in einem Gespräch mit „BBC“ erklärte.

Es würde sie wiederholt an den Tod ihres Bruders erinnern: „Ich erlebe diese ganze Reise noch einmal, wenn ich ihm beim Singen zuhöre (und mich daran erinnere), was er damals durchgemacht hat“. Michael Jackson jeden Abend zu hören und zu sehen, würde sie auch an ihr Verhältnis zueinander erinnern: „Und ich war seine kleine Schwester, die immer an seiner Seite war und ihn unterstützte. Das war immer meine Rolle“.

„Scream“ erschien auf zwei Alben

„Scream“ erschien nicht nur auf Janet Jacksons Greatest-Hits-Album „Number Ones“ aus dem Jahr 2009. Bei dem Stück handelt es sich ebenfalls um die Leadsingle aus Michael Jacksons neuntem Album „HIStory: Past, Present and Future, Book I“, das 1995 herauskam. Dabei war der Track als eine Art Antwort auf die Gerüchte und Medienberichterstattungen über Michael Jacksons Privatleben gedacht. In den 1990er-Jahren war sein auffälliges Verhalten oft ein Thema, da er in einer Sauerstoffkammer geschlafen habe soll und sich unter anderem auch einen Schimpansen namens „Bubbles“ kaufte.

Zudem standen in dieser Zeit bereits Vorwürfe wegen sexueller Belästigung kleiner Jungen im Raum. Michael Jackson wurde vermehrt mit dem Vorwurf konfrontiert. 1993 warf ihm ein Mann vor, seinen 13-jährigen Sohn missbraucht zu haben. Der Fall konnte anschließend außergerichtlich beigelegt werden. Im Jahr 2005 musste er sich erneut Anschuldigungen stellen, wurde aber vor Gericht freigesprochen. Nach seinem Tod im Jahr 2009 tauchten jedoch weitere Personen auf, die ihn beschuldigten.

Janet Jackson kommt 2024 nach Deutschland

Ab Ende September wird Janet Jackson auch in Europa touren. Nach ihrer Auftaktshow am 25. September in Paris wird sie auch drei Konzerte in Deutschland spielen. Zunächst kommt Jackson am 5. Oktober nach München. Er zieht anschließend für einen Gig am 6. Oktober nach Köln und einen weiteren Auftritt am 8. Oktober in Berlin weiter.