Läuft: Jetzt wird Viagogo blechen müssen

Gerichtsbeschluss: Viagogo wurde unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro verboten, unzutreffende Originalpreise bei Verkaufsangeboten für Tickets der Ärzte zu behaupten.

>>>> Update am Freitag: Viagogo schickt Statement an den ROLLING STONE Weiterverkaufsbörsen wie Viagogo sind Musikern wie deren Fans schon lange ein Dorn im Auge: Häufig zu Wucherpreisen werden dort aufgekaufte Tickets angeboten, die zudem in vielen Fällen ungültig sind, weil sie beim Erstverkauf personalisiert gewesen sind – also den neuen Kartenbesitzern nichts nützen, was aber einfach viele private Käufer nicht wissen. Die Ärzte, deren Tourveranstalter und ein Ticketanbieter haben nun vor Gericht einen Erfolg gegen Viagogo erzielt: Das Landgericht München I hat eine einstweilige Verfügung gegen die Reseller-Firma erlassen. Darin wird Viagogo gerichtlich unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu…