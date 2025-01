Video: Bruce Springsteens Überraschungsauftritt beim 25. „Light of Day Benefit“

In der Mitte der 25. jährlichen Light of Day-Benefizveranstaltung im Count Basie Theater in Red Bank, New Jersey, am Samstagabend bestätigte Jesse Malin Gerüchte, die seit dem späten Nachmittag in der Stadt kursierten. Bruce Springsteen war im Publikum. Es war einer der ersten öffentlichen Auftritte Malins seit seinem schweren Schlaganfall im Jahr 2023, und er nutzte den Mikrofonständer und die enorme Kraft seines Willens, um sich auf die Beine zu ziehen und seinen alten Freund auf der Bühne willkommen zu heißen, während „Broooooce“-Rufe durch das Theater hallten.

„Wir haben uns tatsächlich bei Light of Day kennengelernt, als ich zum ersten Mal bei so etwas mitspielte“, sagte Malin der Menge. „Wir haben uns im Aufenthaltsraum getroffen. Wo auch immer er ist, lasst ihn uns herausholen. Bruce, wo bist du? Dies ist ein Lied, das wir 2007 auf einer Platte namens Glitter in the Gutter aufgenommen haben.“ Er sprach von ‚Broken Radio‘, und sie spielten eine zarte, gefühlvolle Interpretation der Melodien, die Malins Fans, die nach dem Bekanntwerden seiner Krankheit befürchtet hatten, nie wieder einen solchen Moment erleben zu dürfen, Tränen in die Augen trieb.

Kampf gegen Parkinson und verwandte Krankheiten

Es war der emotionale Höhepunkt des langen Abends, an dem auch Bruce-Springsteen-Gastauftritte mit seinen alten Kumpels Willie Nile und Joe Grushecky sowie Auftritte von John Rzeznik von den Goo Goo Dolls, Brian Fallon von Gaslight Anthem, Brian Baker von Bad Religion, Remember Jones, Dramarama und The Weeklings stattfanden. Nur wenige Veranstaltungen bringen eine so vielseitige Gruppe von Musikern zusammen wie „Light of Day“, das seit seinen bescheidenen Anfängen im Jahr 2000 als Geburtstagsshow in einer Bar zu Ehren des Veteranen der Musikindustrie Bob Benjamin, der seit Mitte der neunziger Jahre mit Parkinson kämpft, Spenden für den Kampf gegen Parkinson und verwandte Krankheiten sammelt.

Die Show begann mit einem energiegeladenen Set von Remember Jones, der Sheryl Crows „Everyday Is a Winding Road“ in eine Broadway-reife Hymne verwandelte. The Weeklings folgten mit einem fröhlichen Set von Beatles-inspirierten Liedern und einer instrumentalen Coverversion von „Won’t Get Fooled Again“ von The Who. „Light of Day“-Präsident Joe D’Urso brachte alle mit seiner Hymne „Noisy Guitars“ zum Tanzen, Dramarama versetzte das Publikum mit ihrem übersehenen Klassiker „Last Cigarette“ in die Achtziger zurück und Brian Baker und Brian Fallon schlossen sich für eine herausragende Coverversion von Tom Pettys „I Won’t Back Down“ zusammen. Am Ende von Willie Niles kurzem Set kam Springsteen für eine wilde Darbietung von „One Guitar“ heraus.

Nächstes Jahr ohne Stuhl

Die meisten Künstler durften nur drei oder vier Songs spielen, aber der langjährige Light-of-Day-Champion Jesse Malin durfte im Rahmen seiner mutigen Rückkehr auf die Bühne 13 Songs spielen. Er saß während eines Großteils des Sets auf einem Stuhl und sang Originale wie „Room 13“ und „Oh Sheena“ sowie Coverversionen von „If I Should Fall From Grace With God“ von den Pogues, „Sway“ von den Rolling Stones und „Rudie Can’t Fail“ von den Clash. Er stand mehrmals auf und verließ die Bühne nur mit Hilfe eines Rollators. Wenn seine Genesung in diesem Tempo voranschreitet, kann man sich gut vorstellen, dass er nächstes Jahr ohne Stuhl spielen wird.

„Dies ist meine Wahlheimat“

Der vorletzte Act des Abends war John Rzeznik, der ein Akustikset mit Goo-Goo-Dolls-Klassikern wie „Slide“, „Black Balloon“, „Name“ und „Iris“ spielte. „Dies ist meine Wahlheimat“, sagte er dem Publikum. „Meine freundlichen Nachbarn sind hier. Ich habe 16 Jahre lang in Los Angeles gelebt und niemanden kennengelernt. Ich habe meine Frau kennengelernt und wir sind hierher zurückgekehrt, als wir beschlossen, ein Baby zu bekommen. Jetzt ist es mein Zuhause.“

Joe Grushecky und die Houserockers begannen das letzte Set des Abends mit ihrem neuen Song „This Is Who We Are“, bevor sie „den wahren Gouverneur von New Jersey, Mr. Bruce Springsteen“, auf die Bühne holten. Als er sich ihnen zuletzt 2020 im Light of Day anschloss, war es ein seltsam düsteres Set, bei dem es sich anfühlte, als wäre Springsteen fast gegen seinen Willen auf der Bühne. Diesmal war es das genaue Gegenteil. Springsteen war sichtlich in ausgelassener Stimmung, als er mit „Never Be Enough Time“ von Grusheckys 1995er-LP American Babylon den Auftakt machte.

Blutalkoholspiegel bei 0,02 Prozent

Es folgte 1978 eine Doppelaufnahme von „Darkness on the Edge of Town“ und „The Promised Land“. Diese Songs hat Springsteen unzählige Male mit der E Street Band in Stadien und Arenen auf der ganzen Welt aufgeführt, aber es ist ein einzigartiges Erlebnis, ihm dabei zuzusehen, wie er sie mit den Houserockers in einem engen Theater zum Besten gibt. Als sie fertig waren, nahm er zusammen mit der Band einen Schluck Tequila. „Ich kann auch einen vertragen“, sagte er und bezog sich dabei auf seine lächerliche Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer im Jahr 2021, als sein Blutalkoholspiegel bei 0,02 Prozent lag, einem Viertel des gesetzlichen Grenzwerts. „Wenn ich zwei trinke, schicken sie mich ins Gefängnis!“

Nur die wahren Gläubigen in der Menge erkannten den Anfang von „Savin‘ Up“, das Springsteen 1983 für Clarence Clemons & The Red Bank Rockers geschrieben hatte. „Jetzt bin ich laut dem Magazin Forbes , ein Milliardär“, sagte Springsteen der Menge, als die Band in das Lied einstimmte. „Ich wünschte, ich wäre es. Aber das, meine Damen und Herren, sind Fake News. Denn wenn ich Milliardär wäre, würde ich als Erstes eine weitere Gitarre kaufen. Als Zweites würde ich eine weitere Gitarre kaufen. Aber wenn der Herr wiederkommt, wird er euch nicht fragen, wie viel Geld ihr auf eurem Bankkonto habt. Er wird fragen, wie viel Geld ihr auf eurem Liebeskonto habt. Was habt ihr auf eurem Liebeskonto angespart? Das ist es, was euch in den Himmel bringt. Und deshalb hört bitte zu und beachtet die Worte dieses Liedes.“

Zeitweise fantastisch chaotisch

Es war das erste Mal seit seinem letzten Light-of-Day-Set im Jahr 2020, dass Springsteen mit der Band spielte, und es war zeitweise fantastisch chaotisch. „Ich wusste nicht, dass das dort passiert, weil wir nicht geübt haben“, sagte er in der Mitte. „Wir haben nur ein wenig geübt. Das hält einen locker und gibt einem ein gutes Gefühl!“

Grushecky übernahm den Leadgesang für eine lockere, schweißtreibende Version von „Pumpin‘ Iron“, bevor Springsteen der Menge mitteilte, dass er die B-Seite von 1984, „Pink Cadillac“, ausgraben würde. „Ich habe diesen Song eigentlich nur aus Spaß geschrieben“, sagte er. „Deshalb spiele ich ihn auch nicht. Aber heute Abend spielen wir ihn. Ich werde eine Strophe singen. Und beim Refrain kommt die Band dazu. Enttäuscht mich bitte nicht!“ Die Band nahm die Herausforderung nicht nur an, sondern der Fotograf Danny Clinch ließ sich zu einem ausgedehnten Mundharmonika-/Gitarren-Duell mit Springsteen hinreißen. ‚Das ist ziemlich gut für einen Fotografen‘, sagte Springsteen. ‚Und Konzertveranstalter.‘

Wie immer endete das Set damit, dass alle Anwesenden für „Light of Day“ auf die Bühne kamen. Bob Benjamin wurde im Rollstuhl in die Mitte der Bühne gebracht, zusammen mit einer großen Geburtstagstorte, in die Springsteen seine Nase tauchte. Er sang die Hälfte des Liedes mit weißem Zuckerguss auf der Nasenspitze, fast so, als würde er Neil Youngs berüchtigter Nasensüßigkeit in The Last Waltz Tribut zollen.

„Das waren unglaubliche 25 Jahre“

„Das waren unglaubliche 25 Jahre“, sagte Springsteen, als er sich eine Mundharmonika umschnallte, um den Abend mit ‚Thunder Road‘ abzuschließen. “Kaum zu glauben, dass das schon 25 Jahre her ist, Bobby. Der erste Auftritt war im Pony. Verdammt. Wie zum Teufel können wir alle immer noch hier sein? Jedenfalls noch eine Weile …“

Da nur europäische Shows auf dem Programm stehen, ist es gut möglich, dass dies Springsteens einziger Auftritt in den USA in diesem Jahr sein wird. Und selbst wenn die E Street Band vor Ende 2025 in die USA zurückkehrt, wird die Show nicht so sein wie diese. Um Springsteen so locker und unvorbereitet zu erleben, muss man zu „Light of Day“ gehen.