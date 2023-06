Video: Bruce Willis mit seiner Familie in Disneyland

Foto: VCG via Getty Images, VCG. All rights reserved.

Bruce Willis, dessen Demenz-Diagnose im Feburar 2023 publik wurde, ist mit seiner Familie nach Disneyland gereist. Seine Frau Emma Hemming-Willis teilte am Freitag (2. Juni) ein Video auf Instagram, in dem Willis, seine Frau und die gemeinsame Tochter Mabel auf einer Wasserachterbahn zu sehen sind. Der 68-Jährige hält seinen Arm schützend vor seine Tochter, welcher die Aufregung vor der Achterbahn ins Gesicht geschrieben steht. Evelyn, die zweite gemeinsame Tochter des Paars, war ebenfalls Teil des Ausflugs, genauso wie Rumer, Scout LaRue und Tallulah Belle, Willis‘ Töchter aus seiner Ehe mit Demi Moore. Die gesamte Familie trug T-Shirts mit Mickey-Mouse-Aufdruck.

Der Schauspieler beendete seine Karriere im März 2022, nachdem eine Aphasie diagnostiziert wurde. Im Februar 2023 folgte die endgültige Diagnose: Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz. Laut der Association for Frontotemporal Degeneration steht FTD für eine Gruppe von Erkrankungen, die mit der Rückbildung des Frontal- und/oder Temporallappens des Gehirns einhergehen. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten Willis‘ Angehörige FTD als „grausame Krankheit“.