Video: Hier zerfetzen Metallica den A-ha-Klassiker „Take On Me“

Ob Satire oder lieb gemeinte Hommage an heimische Hits, das ist bei den aktuellen Coverversionen von Metallica nicht ganz ersichtlich – aber sie sind professionell dargeboten. Bei ihren Konzerten interpretieren Rob Trujillo und Kirk Hammett Klassiker in der jeweiligen Landessprache, sofern die Originale nicht auf Englisch sind.

Weiterlesen Metal-Shirts als Fashion-Statement für Leute, die null Ahnung haben? Metallica haben dazu eine klare Haltung Ist es cool oder uncool Shirts von Bands zu tragen, deren Musik man nicht kennt? St. Vincent hat eine Meinung dazu – Metallica aber auch.

In Oslo war am Mittwoch A-ha an der Reihe. Die Metallica-Musiker gaben in der Telenor Arena ihre Fassung des Norweger-Klassikers „Take On Me“ zum Besten. Trujillo sang, Hammett spielte die weltberühmte Keyboard-Melodie auf seiner Gitarre nach.

33. Def Leppard: "Hysteria" (1987) Ausgerechnet ein paar schlechtfrisierte Briten zeigten (mit Hilfe von Produzent Mutt Lange) den Amerikanern, wie perfekter Mainstream-Rock mit Monster-Refrains und -Riffs geht. Das vierte Def-Leppard-Album schoss in den USA und im UK auf Platz eins und hatte sieben (!) Single-Hits. Es war auch ein Triumph über die Tragödie: Rick Allen hatte bei einem Unfall einen Arm verloren und trommelte doch weiter.  Fotostrecke: Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben: Platz 33-1

„Nun ratet mal, was das hier ist. Und falls ihr es kennt, singt mit!“ Die Aufforderung erübrigte sich, denn die Norweger sind stolz auf A-ha. Und Metallica bewiesen wieder einmal, dass sie ihr Publikum verstehen.

Zu den bisherigen Coverversionen gehörten:

Metallica: Take On Me