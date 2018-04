Es gilt als schick, Metal-Shirts zu tragen, auch unter Leuten, die keine Experten in diesem Musikstil sind. Unklar ist, ob solche „Fans“ sich die Leibchen überstreifen um ein Ironie-Statement zu geben, oder weil ihnen einfach Farben und Muster gefallen. St. Vincent jedenfalls hatte das ziemlich aufgeregt. „Ich will das Arschloch sein, dass diese Fashion Kids in Metallica-Shirts dazu auffordert, auch nur einen Song aus 'Ride The Lightning‘ zu singen.“ Metallica reagierten auf den Twitter-Rant der Kollegin, jedoch eher entspannt. „Give 'em a break“, twitterten sie zurück, „falls sie den Songtext von ‘Escape' nicht kennen.“ Damit spielen die Musiker auf einen…