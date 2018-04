Schöne Verbeugung: Während ihres Gigs am Montag (09. April) in Stuttgart nahmen sich Trujillo und Kirk Hammett als Teil ihrer traditionellen Soloeinlage eigens Zeit, sich vor einer lokalen Legende zu verbeugen. Beide spielten kurz „Major Tom (Coming Home)“ an – Schillings Neuinterpretation von David Bowies „Space Oddity“.

Das Publikum in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle konnte sich kaum noch einkriegen und begrüßte Trujillos Versuch, den Song auf Deutsch zu singen, mit großem Beifall. Natürlich sangen die Fans das Lied im Chor mit und übertünchten so, dass Trujillo eben doch nicht so schnell zum Germanisten werden wird. Beim ersten Konzert in Stuttgart am Samstag (07. April) zelebrierten die Musiker bereits Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht".

Solo von Robert Trujillo und Kirk Hammett

Metallica, bald auch „Musik-Nobelpreisträger“, haben seit einigen Tourneen die hübsche Tradition, auf bestimmten Konzerten Coverversionen von Musikern und Bands zu spielen, die dort beheimatet sind. Zur Zeit bekommen Trujillo und Hammett stets nach „Halo On Fire“ ihr Zwischenspiel, wenn Lars Ulrich und James Hetfield die Bühne verlassen. Nach ein bis zwei Coversongs leitet Trujillo fürgewöhnlich sein Bass-Solo „(Anesthesia) Pulling Teeth“ ein.

Beim Konzert von Metallica in Hamburg (29. März) spielten die beiden „Into the Arena“ von der Michael Schenker Group und „Rock Bottom“ von UFO. In England coverten sie bei einem Auftritt in Manchester „Don’t Look Back in Anger“ von Oasis.