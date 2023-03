Video: Iggy Pop wirbt für nachhaltige Spülen aus dem Bayerischen Wald

Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.

Punk-Legende Iggy Pop macht seit 2021 Werbung für eine Firma aus dem Bayerischen Wald, die Armaturen herstellt. Das Unternehmen heißt Schock und trägt als seinen Markenkern vor, nachhaltige Spülen aus Quarzsand und recyceltem Materialien zu produzieren. Um diese Botschaft in die Welt zu tragen, hat man die Münchner Werbe-Agentur „Saint Elmos“ angeheuert, die einen Spot mit Iggy Pop produzierte, der am vergangenen Donnerstag (9. März) einen Nachfolger bekommen hat. In diesem zweiten Auftritt des US-Amerikaners für die Bayer*innen präsentiert er deren neue Reihe farbiger Spülen. Über Pops Honorar gibt es eine Informationen.

Aufhänger des einminütigen Clips, der ihn in einer Küche und umgeben von animierten Tieren zeigt (und mit seinem gedämpften Techno-Hintergrundsound eigentlich ein astreiner Retro-LSD-Fiebertraum ist), ist die Tatsachem dass auf Partys die interessantesten Dinge immer in der Küche passieren. Daher sollte die Küche eben auch interessant aussehen – und dafür braucht es farbige, nachhaltige Spülen.

Neben seinen Ausflügen in Münchner Produktions- und einem eventuellen Besuch im „Schock“-Küchenstudio, hat der 75-Jährige dieses Jahr bereits ein Album veröffentlicht. Die Platte „Every Loser“ ist das 20. Studioalbum des „Godfather of Punk“ und am 6. Januar erschienen.