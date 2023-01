Iggy Pop über die Grammy Awards: „Sie wollten ständig mit mir telefonieren“

Iggy Pop hat sich in einem kürzlich erschienenen Interview zu seinem schwierigen Verhältnis mit den Grammy Awards und dem ihm im Jahr 2020 verliehenen „Lifetime Achievement Award“, der das Lebenswerk herausragender Musiker*innen ehrt, geäußert.

Am vergangenen Freitag (6. Januar) veröffentlichte der Sänger sein neues Solo-Album „EVERY LOSER“, einen Vorgeschmack lieferten die Single-Auskopplungen „Frenzy“ und „Strung Out Johnny“. Das Werk enthält Beiträge von einer Reihe großer Namen, darunter Duff McKagan von Guns N‘ Roses und Chad Smith, Schlagzeuger der Red Hot Chilli Peppers. Auch der im März verstorbene Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, hat darauf mitgewirkt.

„Ohne dich gäbe es keinen Lil Nas X und keine Billie Eilish“

Im Jahr 2020 gehörte Pop zu den Empfänger*innen des „Lifetime Achievement Awards“, gab aber zu, dass er sich anfangs nicht entscheiden konnte, ob er die Auszeichnung annehmen sollte. Er erzählte „Classic Rock“: „Die Grammys wollten ständig mit mir telefonieren, und ich habe meinem Manager immer wieder gesagt: ‚Ich will nicht mit ihnen reden. Ich hasse diese Leute. Sie wollen, dass ich ein Ausstellungsstück in ihrem Museum bin oder so.‘ Als ich dann ein paar Monate später endlich mit der Dame von den Grammys sprach, sagte sie: „Wir verleihen dir den Preis für das Lebenswerk. Ohne dich gäbe es keinen Lil Nas X und keine Billie Eilish.‘“ Er fuhr fort: „Sie sagte: „Du bist eine direkte Verbindung zu den Künstler*innen, die in diesem Jahr ganz oben auf unserer Award-Liste stehen.‘ Das ist also das, was diese eine Person zu sagen hatte, und ich nehme dies genau als das an, was es wert ist.“

