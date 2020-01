Tribut-Video Ray Burton: Robert Trujillo, Jim Martin und Mike Bordin wachten am Totenbett des Metallica-Helden

Das wird Sie auch interessieren





Nach dem Tode Ray Burtons, Vater des 1986 bei einem Tourbus-Unfall ums Leben gekommenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, wird wieder einmal klar, wie wichtig der im Alter von 94 Jahren Verstorbene für Musiker, die Weggefährten seines Sohns waren, gewesen ist.

Ray Burtons Stieftochter Casey veröffentlichte ein zwölfminütiges Tribut-Video, in dem nicht nur die Todesursache Rays publik wird – Lungenentzündung –, sondern in dem auch anderen Künstlern gedankt wird, die in den letzten Tagen an dessen Bett wachten.

„A Tribute To Ray Burton“:

Demnach sei Metallica-Bassist Robert Trujillo, der Nach-Nachfolger Cliffs in der Band, in der letzten Woche im Krankenhaus dem Todkranken beigestanden. Casey erklärt: „Ray bekam eine Erkältung, ich brachte ihn in die Klinik, war in den letzten sieben Tagen an seiner Seite.“

„Er liebte James (Hetfield), Lars (Ulrich), Kirk (Hammett), Jason (Newsted), Rob (Trujillo) und Dave (Mustaine, Ex-Metallica, jetzt Megadeth)“. Besonderer Dank ging neben Trujillo auch an Jim Martin, Ex-Gitarrist von Faith No More, sowie an Mike Bordin, deren Drummer. Sie seien ebenfalls bei ihr im Krankenhaus gewesen. Casey Burton schließt mit: „Wir werden das Andenken Cliffs und Ray weiter hochhalten. Ray bat mich, ihnen weiter zu gedenken.“

Faith No More:

James Hetfield schreibt ein Gedicht für Ray Burton

Der Metallica-Sänger, frisch aus der Reha, hat für den Verstorbenen ein Gedicht verfasst, „Mr. Ray Burton“:

„To his last breath, I’ve not met a more positive man

And to his son there was not a more loyal fan

So he leaves the material world to be with his sons and wife

I feel so very blessed to have had him grace my life

In earthly form, his end of the line

Mr. Ray Burton is a hero of mine“