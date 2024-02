(Elektro-)Popper in Berlin: Howard Jones trifft Martin Gore und Schiller

Auf Instagram hat Howard Jones einen kleinen Reisebericht veröffentlicht, ein Video, unterlegt mit den Klängen von „Enjoy The Silence“ von Depeche Mode. In der kurzen Clip-Montage teilt der britische Popmusiker, locker gekleidet in Trainingshose, Sonnenbrille und Cap, Eindrücke aus Berlin. Man sieht ihn vor dem Brandenburger Tor, dem Alexanderplatz, am Fernsehturm – und beim gestrigem Depeche-Mode-Konzert (15. Februar 2024) in der Mercedes-Benz-Arena. Offensichtlich durfte er vom Mischpult in der Halle aus filmen.

„We’ve had a fab time in Berlin…. @depechemode were phenomenal. So great to meet up with Martin Gore and hang with Schiller“, schreibt Jones. „Wir hatten eine tolle Zeit in Berlin. Depeche Mode waren phänomenal. So toll mit Martin Gore abzuhängen und mit Schiller.“ Das Video zeigt die drei backstage. Christopher von Deylen alias Schiller, der mit seinen Ambient-Pop-Klängen einer der Big Seller der deutschen Musikszene ist, scheint durch Jones zum Mitglied eines „Pop-Triumvirats“ geadelt worden zu sein.

Mit seinem Debütalbum „Humans Lib“ gelang Jones 1984 in seiner britischen Heimat ein Nummer-eins-Hit. Darin enthalten war auch seine bekannteste Single, „What is Love“. Sie erreichte Platz zwei der britischen und Platz sechs der deutschen Charts. Jones‘ Erfolg fiel hierzulande auch mit der wachsenden Popularität von Depeche Mode zusammen, die ihr viertes Album „Some Great Reward“ in Berlin einspielten. Die Single „People are People“ wurde ihre erste Nummer eins in Deutschland.

Depeche Mode wurden später zu Superstars, um Jones wurde es nach „What Is Love“ zunehmend stiller. Seine letztes Album, „Tranform“ von 2019, hielt sich eine Woche in den UK-Charts (Platz 49).

Jones‘ Fans sind vom Instagram-Beitrag begeistert. Und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. „Man stelle sich eine Zusammenarbeit von Depeche und Howard Jones vor!! 🥰💜“, schreibt einer. „Wahnsinn! Jones und Gore! Das wäre eine tolle Kooperation!“ ein anderer.

Pop-Kollege Schiller kommentierte Jones‘ digitalen Tagebucheintrag mit drei ❤️❤️❤️