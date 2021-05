Videopremiere: Philipp Bradatsch mit „Die Hoffnung“

„Er gab mir das Gefühl, als wäre ich sein Eigentum“, so Ashley Walters über ihren ehemaligen Chef. „Ich fühlte mich einfach wie ein Stück Fleisch.“

Seit Februar 2021 haben sich etwa ein Dutzend Frauen zu Wort gemeldet, die Marilyn Manson physischen, emotionalen und sexuellen Missbrauch vorwerfen. Und die Anschuldigungen nehmen kein Ende: Nun hat auch Ashley Walters – die ehemalige Assistentin des Musikers – am vergangenen Mittwoch (12. Mai) Klage gegen ihren früheren Chef erhoben. In den offiziellen Dokumenten heißt es, sie sei in den Jahren 2010 und 2011 mehrfach Opfer von Aggressionen, Gewalt, Drohungen und sexuellen Übergriffen geworden und einem „toxischen Arbeitsumfeld“ ausgeliefert gewesen. Manson soll sie dazu gezwungen haben, 48 Stunden lang durchzuarbeiten Laut mehreren veröffentlichten Berichten wurde Walters, die heute 37 Jahre…