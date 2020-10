TV-Tipp: Die kreativsten Musikvideos

Mit ihrer Primetime-Aktion „Schwein im Museum“ wollten die beiden Moderatoren RTL eine mitgeben, das zeitgleich seine Trash-Show laufen ließ.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben mal wieder zugeschlagen: Nach ihrem jüngsten Sieg in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ nutzten sie am Mittwoch (23. September) ihre 15 Minuten zur Verfügung gestellte Sendezeit bei ihrem Haussender, um auf einen Missstand in Deutschland aufmerksam zu machen. Diesmal ging es nicht um die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern um die Verblödung der Zuschauer mittels völlig hirnrissiger Schundsendungen, in diesem Fall „Das Sommerhaus der Stars“. Die Trash-TV-Show, bei der prominente Paare zusammengepfercht werden und sich gemeinsam besaufen, dürfte wohl nur für die leidenschaftlichsten Anhänger dieser Fernsehformate ein Genuss sein. Für die beiden Comedians…