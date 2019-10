VISUALS: FKA twigs veröffentlicht Video zu „Home With You“

FKA Twigs ist mit einem neuen Song namens „Home With You“ zurück. Es ist die neueste Single aus ihrem am 9. November erscheinenden Album „Magdalene“ und kommt mit einem selbst gedrehten Musikvideo.

FKA Twigs – „Home With You“ im Video:

Von verschwommenen Club-Szenen zurück in die englische Landschaft rekapituliert FKA Twigs, bürgerlich Tahliah Barnett, ihr Aufwachsen in der englischen Vorstadt Gloucestershire: „,Home with You‘ ist ein Lied, das ich von Herzen geschrieben habe, und es spricht wirklich nur davon, dass ich nach Hause nach Gloucestershire gehe, also in die Vororte, aus denen ich komme.’“, erklärt FKA Twigs in einem Interview. „Wenn ich Zweifel habe, folge ich einfach meinem Bauchgefühl und versuche, in der Natur zu sein, gehe zurück zu den Cotswolds und verbringe Zeit mit meiner Familie.“

Sie beschrieb die Aufnahme des Songs als einen „kontinuierlichen Flow“ zwischen ihr und ihren Mitarbeitern. „Manchmal, wenn ich im Studio bin, kann ich irgendwie sechs, sieben Ideen pro Tag schreiben, und dann merkt man nicht wirklich, was man getan hat. Und dann erinnerte ich mich an „Home With You“, ich hatte das MP3 auf meinem Handy und kam am nächsten Tag darauf zurück und sagte: „Wow, das haben wir wirklich gemacht“

Am 22. November wird erstmals der International Music Award in Berlin vergeben. Neben James Blake und Tierra Whack ist FKA Twigs in der Kategorie „Visuals“ nominiert. Mehr zum IMA erfahrt ihr hier.