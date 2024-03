Regelverstoß im Nationalpark: Pierce Brosnan muss zahlen

James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan hat sich in einem Gerichtsverfahren aufgrund eines Regelverstoßes im Yellowstone Nationalpark schuldig bekannt. Dem 70-jährigen Schauspieler wurde vorgeworfen, ein für Besucher unzugängliches Gebiet des knapp 9.000 km² großen Nationalparks betreten zu haben. Aus Gerichtsunterlagen des Bezirksgerichts vom US-Bundesstaat Wyoming ging hervor, dass Brosnan eine Geldstrafe von etwa 1500 US-Dollar erwartet.

Im November 2023 habe Pierce Brosnan die abgesperrten Wege der Yellowstone’s Mammoth Terraces, einem geschützten Thermalgebiet im Norden des Parks, verlassen. Schuld am Auffliegen des Gesetzesverstoßes ist der Schauspieler selbst. Die Behörden wurden auf den Regelbruch durch einen mittlerweile gelöschten Instagram-Post Brosnans aufmerksam, der den Schauspieler inmitten der Thermal-Terrassen zeigt.

Das Gericht einigt sich auf eine verminderte Strafe – der Schauspieler muss nicht einmal die Hälfte zahlen

Aus der von Staatsanwälten geforderten Strafe in Höhe von 5000 US-Dollar und einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren wurde eine Strafe von 500 US-Dollar. Zusätzlich verurteilten ihn die Behörden zu einer Zahlung in Höhe von 1.000 US-Dollar an die gemeinnützige Organisation Yellowstone Forever.

Der Nationalpark setzt mit der Verurteilung ein Zeichen. Die eingegrenzten Wege zu verlassen, sei lebensgefährlich. So warnt der Park vor dem dünnen, brüchigen Boden abseits der Wege und säurehaltigem, kochendem Wasser.

Brosnan bekennt sich im Gerichtsprozess, an dem der Kalifornier per Videoschaltung teilnahm, schuldig. Auf Instagram entschuldigt er sich bei seinen 2,1 Millionen Followern, nachdem er erklärt, das „Nicht betreten“-Schild nicht gesehen zu haben:

„Als Umweltschützer habe ich den größten Respekt und Liebe für unsere Natur. (…) Ich beteuere meine Übertretung zutiefst und Entschuldige mich vom ganzen Herzen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pierce Brosnan bald in neuem Kinofilm – mit deutscher Kollegin

Brosnan hält sich im US-Bundesstaat Montana aufgrund von Dreharbeiten auf. Im Western-Film „Unholy Trinity“ spielt er einen Sheriff in den 1870er Jahren. Auch Samuel L. Jackson wird neben Brosman eine Hauptrolle spielen. Brosmans Ehefrau wird von Schauspielerin Veronica Ferres gespielt. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.