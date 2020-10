Foto: Getty Images, Chris Jackson. All rights reserved.

Sean Connery ist tot. Wie „BBC“ bekannt gab, verstarb der Schauspieler im Alter von 90 Jahren. Woran Connery, der durch die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond berühmt wurde, verstarb, ist noch unbkannt. Weiterlesen Sean Connery ist tot Sean Connery ist tot. Der schottische Schauspieler wurde 90 Jahre alt.

Gerüchte über Connerys Gesundheitszustand hatte es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. Der Schauspieler lebte seit langem zurückgezogen und gab keine Interviews mehr. Vom Kino hatte er sich bereits seit vielen Jahren verabschiedet: Der letzte Film, in dem er zu sehen war, war „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ im Jahr 2003, 2012 hörte man ihn noch als Erzähler und Synchronsprecher in zwei Produktionen.

Berichte über Alzheimer-Erkrankung

Drei Jahre nach seinem letzten Film erkrankte Connery an Krebs und musste sich einen Nierentumor entfernen lassen. 2013 berichtete „Bild am Sonntag“, Connery sei an Alzheimer erkrankt – und berief sich dabei auf Freunde des Schauspielers. Zuvor hatte bereits sein Kollege Michael Caine erklärt, dass Connery „nicht mehr Herr seiner Sinne“ sei. Später ruderte Caine allerdings zurück und erklärte, falsch zitiert worden zu sein. 2019 sorgte ein Bild des Schotten, auf dem deutlich magerer als gewohnt aussah, für Sorge unter seinen Fans. Weiterlesen „James Bond“: Sean Connery als bester Darsteller gewählt

Bester Bond aller Zeiten

Sean Connery gilt für viele als bester Bond-Darsteller aller Zeiten. Connery war außerdem der erste, der in die Rolle des Geheimagenten schlüpfte. Sieben mal war er als Bond zu sehen – fünf Mal in den 1960er Jahren (angefangen mit „James Bond jagt Dr. No“ 1962), 1971 und 1983 kehrte er erneut zu seiner Paraderolle zurück.