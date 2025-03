Vor eigenem Konzert: Angie Stone stirbt bei Autounfall

Angie Stone , Neo-Soul-Sängerin und Mitglied der bahnbrechenden, rein weiblichen Hip-Hop-Gruppe „The Sequence“, ist im Alter von 63 Jahren gestorben.

Die Sprecherin von Angie Stone, Deborah R. Champagne, teilte TMZ mit, dass Stone am frühen Samstagmorgen nach einem Konzert in der Nacht zuvor in Montgomery, Alabama, bei einem Autounfall ums Leben kam. Stone sollte am Samstagabend in Baltimore auftreten. Und starb auf dem Weg dorthin bei einem Unfall auf der Interstate 65 in Montgomery County, Alabama. Stones Tochter Diamond bestätigte den Tod ihrer Mutter ebenfalls in den sozialen Medien.

„Angie Stones Stimme und ihr Geist werden für immer in den Herzen derer weiterleben, die sie berührt hat“, sagte Stones Publizist in einer Erklärung ( via CNN ). ‚Einzelheiten zu den Gedenkfeiern werden von der Familie zu gegebener Zeit bekannt gegeben.“

Die in Columbia, South Carolina, geborene Stone (damals bekannt als Angie B) gründete 1979 zusammen mit Cheryl ‘the Pearl“ Cook und Gwendolyn „Blondy“ Chisolm die Gruppe Sequence. Nachdem sie als erste weibliche Hip-Hop-Gruppe bei Sugar Hill Records unter Vertrag genommen worden waren, veröffentlichte das Trio seine erste Single „Funk You Up“, ein Titel, der später von Dr. Dre (in „Keep Their Heads Ringin’“) interpoliert wurde und ( bis hin zu einem Rechtsstreit ) Mark Ronsons und Bruno Mars‘ „Uptown Funk“ beeinflusste.

„Bruno Mars übernahm den Text, den Rhythmus und die Melodien“, sagte Stone 2017 dem Rolling Stone, „und dann haben sie sich ‚Apache‘ vorgenommen und daraus ‚Jump on it/Jump on it‘ gemacht. Ich dachte mir, okay, jetzt habt ihr zu viel gemacht. Wir sind hier pleite, okay? Brauchen Geld. Wir brauchen etwas davon, denn wir haben das erschaffen!“

The Sequence veröffentlichten drei Alben, bevor sie sich 1985 auflösten. Stone trat in den nächsten zehn Jahren in Gruppen wie Mantronix, Vertical Hold und Devox auf, bevor sie sich mit dem Neo-Soul-Sänger D’Angelo zusammentat, mit dem sie den Song „Jonz on My Bonz“ auf seinem gefeierten Debütalbum Brown Sugar aus dem Jahr 1995 gemeinsam schrieb. Stone und D’Angelo waren in den Neunzigern auch ein Paar und bekamen 1998 einen gemeinsamen Sohn.

Stone, die auch vier Songs für D’Angelos 2000er-LP Voodoo sowie Titel für Mary J. Blige und die Prince-Schützling Jill Jones mitschrieb, startete 1999 ihre eigene Solokarriere mit ihrem Debütalbum Black Diamond, aus dem ihr R&B-Hit „No More Rain (In This Cloud)“ hervorging, der auf Platz 1 der Charts landete.

„Ich glaube einfach, dass es nichts Vergleichbares wie Angie Stone gibt“, sagte die Sängerin im Jahr 2000 dem Rolling Stone . „Mein Album schließt die Lücke. Es steht genau an der Schwelle zwischen jungen und alten Generationen. Zum ersten Mal seit langer Zeit haben Erwachsene eine Platte, in die sie fünfzehn Dollar investieren wollen.“

Die dreimal für einen Grammy nominierte Stone veröffentlichte insgesamt zehn Studioalben. Zuletzt 2023 Love Language. Die Sängerin arbeitete mit Künstlern wie Prince (2001 „ U Make My Sun Shine “), Alicia Keys, Snoop Dogg, Betty Wright, James Ingram und Stevie Wonder zusammen. Stone versuchte sich auch als Schauspielerin. Sie trat in Filmen wie The Hot Chick, The Fighting Temptations und Ride Along auf.